Особый день для сербов

Демонстранты и представители властей основательно подготовились к митингу, который прошел 28 июня. Дата нового протеста была выбрана неслучайно. 28 июня — один из главных национальных праздников республики — Видовдан, имеющий для сербов особое сакральное значение.

В этот день в 1389 году произошла битва на Косовом поле, которая привела к завоеванию Сербии Османской империей. Да и в целом на протяжении всей истории в эту дату происходили значимые события для страны.

В акции протеста приняли участие около 36 тыс. человек, сообщили в МВД Сербии, независимые наблюдатели насчитали 140 тыс. митингующих.

Самой масштабной акцией считается мартовский протест, собравший около 300 тыс. человек. После этого больших массовых выступлений не было и президент Сербии Александр Вучич объявил «конец цветной революции в Сербии».

Коррупция и другие причины

Главные причины недовольства протестующих — коррупция, диктаторские методы и слабая работа социальных лифтов. В течение восьми месяцев протестующие требуют ухода в отставку президента Александара Вучича.

Ему также ставят в вину трагедию в городе Нови-Сад, где 1 ноября 2024 года обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. В результате погибли 15 человек, в том числе трое детей. С того момента и вспыхнули протесты.

В этот раз студенты выдвинули властям ультиматум до 21:00 того же дня — роспуск парламента и назначение досрочных парламентских выборов.

Однако президент еще за день до проведения митинга отверг любые ультиматумы, заявив, что «Сербия ультиматумов не признает» и полиция готова к «насилию на митинге».

За несколько дней до акции протеста несколько человек были арестованы за «призыв к насильственному свержению власти». Также проправительственные СМИ показывали запись прослушки «заговорщиков», где те «обсуждали планы нападения на полицию и захват зданий правительства».

Учитывая, что ультиматум студентов выполнен не был, организаторы акции протеста объявили сербские власти нелигитимными, запустив в стране кампании всеобщего неповиновения.

После этого начались столкновения активистов со стражами порядка, который взяли под контроль практически весь центр города. Демонстранты кидали в полицию камни, петарды и файеры, те отвечали слезоточивым газом и дубинками. Противостояние продолжалось до утра. Были задержаны 77 человек.

Спикер парламента, бывший премьер-министр Ана Бранабич обвинила студентов в «призыве к гражданской войне». А те в свою очередь обвинили власти в насилии и репрессиях.

Министр внутренних дел Ивица Дачич сообщил, что ранения получили 48 полицейских и 22 обычных гражданина.

В ночь на 30 июня протесты возобновились с новой силой. Противники властей заявили о начале блокировки дорог и улиц до полного выполнения их требований о досрочных выборах и освобождении всех задержанных митингующих.

Причем акции прошли не только в Белграде, но и в 18 других городах. В течение ночи полиция полностью восстановила нормальное движение, убрав все препятствия на дорогах. СМИ сообщают о том, что новые акции планируются в рабочие дни.

Что думают эксперты

«На данный момент пока нет очевидных предпосылок для того, что власть не устоит либо Вучич пойдет на уступки, чтобы провести досрочные выборы или распустить парламент или принять какие-то подобные меры», — рассказал программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович в беседе с TRT на русском.

По его мнению, в последнее время власть несколько упрочила свои позиции, а протесты начали потихонечку выдыхаться.

«Но я не скажу, что они совсем прекратятся и все сойдет на нет. Наоборот, они еще будут продолжаться, мне кажется, еще достаточно долгое время. Но все-таки людей уже выходит меньше, а Вучич твердо обозначил свою позицию, что не будет идти на уступки. В целом, позиции власти пока достаточно устойчивые, то есть нет предпосылок для падения режима», — подытожил политолог.

Главный редактор проекта «Балканист» Олег Бондаренко в разговоре с TRT на русском отметил, что на данный момент президент Вучич устоит.

«Лето не время для революции. В Белграде плюс 37 градусов жары, при такой погоде протесты, конечно, быстро сойдут на нет. Но осенью они могут возобновиться и проблема может повториться, это системная проблема», — полагает эксперт.

По мнению специалиста, президент Александр Вучич системно ее не решает.

«Ему надо выстраивать отношения с сербской интеллигенцией, с сербской молодежью, искать своих лидеров в сфере образования. Если и когда он это сделает, то можно говорить о том, что компромисс может быть достигнут. Если же нет, то протест продолжится в том же духе», — резюмировал аналитик.