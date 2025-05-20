Путин подарил Трампу «смокву мира»
ПОЛИТИКА
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Путин подарил Трампу «смокву мира»Украина и Россия могут подписать меморандум о завершении войны, который будет включать прекращение огня. Идею озвучил президент РФ Владимир Путин во время разговора с лидером США Дональдом Трампом. Как этот документ поможет урегулированию конфликта?
Президенты США и РФ провели телефонные переговоры / Reuters
17 часов назад

Разговор американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина длился около двух часов. Стороны обсудили пути урегулирования войны в Украине. По итогам оба лидера сделали заявления для прессы в общих формулировках.

В своем выступлении Путин особенно акцентировал внимание именно на «возобновлении» прямых переговоров с Киевом. В Кремле неоднократно отмечали, что последняя встреча в Стамбуле — это продолжение диалога, начавшегося в марте 2022 года.

«Я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, еще в 2022 году», — сказал Путин журналистам.

Самое значимое из его заявлений: российская сторона готова работать с Украиной «над меморандумом о будущем мирном договоре». В этом документе также может быть прописано и «возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позже добавил, что сроков у подготовки этого документа нет и быть не может: «Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, весь дьявол кроется в деталях».

В Киеве также внимательно следили за переговорами Белого дома с Кремлем. Президент Украины Владимир Зеленский дважды созвонился с американским коллегой: до и после его разговора с Путиным.

Во время второго звонка Зеленский и Трамп подключили к беседе президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Финляндии Александра Стубба, канцлера Германии Фридриха Мерца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

В Украине также подтвердили готовность подписать меморандум с Россией после того, как ознакомятся с российской версией документа. Но соглашаться с требованием РФ отказаться от вступления в НАТО в Киеве отказались. «У Украины есть статус, он в Конституции страны — там все написано», — напомнил Зеленский о том, что в Основном законе страны прописано стремление присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Сложнее, чем кажется

Несмотря на то, что и Путин, и Трамп положительно высказались об итогах телефонных переговоров, в СМИ оценили их по-другому. Издание The Wall Street Journal посчитало, что разговор стал очередным провалом Трампа остановить войну в Украине.

До сих пор в Белом доме используют «метод пряника», во многом перенимая позицию Кремля и сглаживая острые углы, отмечает в разговоре с TRT на русском политолог Алексей Якубин. Главный вопрос: пойдут ли США на пересмотр своей стратегии по отношению к России, если посчитают, что Москва затягивает мирный процесс.

«Модель Трампа по отношению к Путину строится на том, чтобы делать все не так, как администрация Байдена. В команде Трампа могут считать провальной стратегию введения новых санкций за каждое агрессивное действие, поскольку эта политика Байдена не привела к завершению войны. Теперь США намерены использовать не только кнут, но и пряник», — говорит TRT на русском Якубин.

Сколько по времени США будут избегать «кнута» — вопрос открытый. Эксперт считает, что в пользу России играет то, что Москва, кроме решения войны в Украине, привлекает Белый дом еще и к экономическим вопросам. «Для Трампа экономические договоренности — один из самых важных факторов. Россия пытается сказать, что кроме Украины есть и другие треки».

Что касается меморандума, то этот документ в большей степени нужен самому Трампу, нежели Москве и Киеву. Американский президент сможет продемонстрировать этот документ как некое продвижение в вопросе урегулирования российско-украинской войны.

«Конечно, это выглядит просто как формальность, но Трамп будет пытаться представить документ как некий успех и в будущем сможет апеллировать к этому меморандуму, указывая, что из него выполнено, а что нет, — указывает собеседник агентства. — Но вопрос, связанный с урегулированием войны и даже просто остановкой огня оказался намного сложнее, чем у Трампа думали первоначально. И, конечно, мы видим, что процесс заметно затягивается».

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