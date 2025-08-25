Президент США Дональд Трамп объявил, что его рейтинг одобрения «на самом высоком уровне», обвинив прессу в намеренном занижении его популярности. В Truth Social Трамп заявил, что «некоторые опросы показывают 60 или даже 70 процентов», поблагодарив сторонников и назвав критические публикации «фейк-ньюс».

Однако последние исследования дают совсем иную картину. Согласно опросу Pew Research Center, проведенному 4–10 августа среди 3554 взрослых американцев, рейтинг одобрения Трампа составляет лишь 38% — это на девять пунктов ниже февраля. По данным исследователей, уровень неодобрения достиг рекордных 60%. Сводные данные 15 социологических центров, на которые ссылается The New York Times, фиксируют его поддержку на уровне около 44% на середину августа.

Падение связано с ослаблением поддержки даже среди его избирателей 2024 года — 85% против 95% в начале срока.

Среди тех, кто не голосовал в 2024-м, одобрение снизилось до 32%, по сравнению с 45% на старте его президентства.

Аналитики связывают это с негативной реакцией на новые тарифные меры и так называемый «Один большой прекрасный законопроект». По данным Pew, 61% американцев не одобряют тарифную политику, опасаясь, что она ударит по их семейным бюджетам.