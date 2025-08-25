ПОЛИТИКА
Рейтинг Трампа пробил дно — или нет?
Глава Белого дома обрушился на СМИ, которые опубликовали рейтинг поддержки президента — он на рекордно низком уровне
Президент США Дональд Трамп / Reuters
25 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп объявил, что его рейтинг одобрения «на самом высоком уровне», обвинив прессу в намеренном занижении его популярности. В Truth Social Трамп заявил, что «некоторые опросы показывают 60 или даже 70 процентов», поблагодарив сторонников и назвав критические публикации «фейк-ньюс».

Однако последние исследования дают совсем иную картину. Согласно опросу Pew Research Center, проведенному 4–10 августа среди 3554 взрослых американцев, рейтинг одобрения Трампа составляет лишь 38% — это на девять пунктов ниже февраля. По данным исследователей, уровень неодобрения достиг рекордных 60%. Сводные данные 15 социологических центров, на которые ссылается The New York Times, фиксируют его поддержку на уровне около 44% на середину августа.

Падение связано с ослаблением поддержки даже среди его избирателей 2024 года — 85% против 95% в начале срока. 

Среди тех, кто не голосовал в 2024-м, одобрение снизилось до 32%, по сравнению с 45% на старте его президентства. 

Аналитики связывают это с негативной реакцией на новые тарифные меры и так называемый «Один большой прекрасный законопроект». По данным Pew, 61% американцев не одобряют тарифную политику, опасаясь, что она ударит по их семейным бюджетам.

Конфликт Трампа со СМИ продолжается. Он регулярно обвиняет ведущие издания в предвзятости и нечестности, угрожая исками и отзывом лицензий у телеканалов, таких как CBC и ABC. После его победы на выборах Комитет по защите журналистов назвал риторику Трампа «прямой угрозой свободе прессы», аналогичную позицию выразили и «Репортеры без границ».

Между тем эксперт по опросам Нейт Сильвер в беседе с CNN отмечает, что чистый рейтинг Трампа «стабильно снижался» летом и в августе закрепился на уровне около –8 пунктов. По его словам, предстоящие встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также новые тарифы могут вновь повлиять на колебания рейтинга.

