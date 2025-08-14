Вечером в Белграде и ряде других городов Сербии прошли массовые акции протеста. В нескольких районах столицы полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Столкновения с полицией произошли и в других регионах страны.
Президент Сербии Александр Вучич прибыл к зданию Народной скупщины.
«Они сказали, что будут нападать, поэтому я пришел сюда, чтобы быть здесь с народом», — заявил он в своем инстаграме. Позже Вучич назвал этот день «тяжелым вечером для граждан Сербии» и поблагодарил полицейских, которые, по его словам, «выдержали сильные удары и нападения». Он добавил, что «никто на протестующих не нападал», а они «сами организовались, чтобы нападать».
Студенческая акция «Сербия, проснись» была организована, как утверждают ее участники, в знак протеста против применения насилия к демонстрантам.
Накануне в Врбасе и Бачка-Паланке протестующие, по словам участников, подверглись нападениям — в них бросали камни, бутылки со льдом, использовали пиротехнику, из-за чего пострадало много людей.
Массовые протесты в Сербии продолжаются с осени 2024 года, когда в Нови-Саде обрушился бетонный навес над входом в здание железнодорожного вокзала. Погибли 15 человек. С тех пор участники акций требуют наказания виновных и отставки руководства страны.
Некоторые демонстрации сопровождаются стычками с полицией.