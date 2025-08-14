Вечером в Белграде и ряде других городов Сербии прошли массовые акции протеста. В нескольких районах столицы полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Столкновения с полицией произошли и в других регионах страны.

Президент Сербии Александр Вучич прибыл к зданию Народной скупщины.

«Они сказали, что будут нападать, поэтому я пришел сюда, чтобы быть здесь с народом», — заявил он в своем инстаграме. Позже Вучич назвал этот день «тяжелым вечером для граждан Сербии» и поблагодарил полицейских, которые, по его словам, «выдержали сильные удары и нападения». Он добавил, что «никто на протестующих не нападал», а они «сами организовались, чтобы нападать».

Студенческая акция «Сербия, проснись» была организована, как утверждают ее участники, в знак протеста против применения насилия к демонстрантам.