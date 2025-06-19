Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не считает его легитимным для подписания мирного соглашения. Об этом он сказал на встрече с руководителями мировых информагентств в рамках Петербургского экономического форума.

«Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да, вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры — ради бога, пускай это будет с Зеленским», — заявил Путин.

Он отметил, что встреча с Зеленским возможна только на «завершающем этапе» переговоров, чтобы «поставить точку». Однако, по его словам, под документом должна стоять подпись «легитимных властей».

«Иначе, знаете, придет следующий — и выбросит это все в помойку. Но так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем», — добавил он.

Путин подчеркнул, что в российском подходе важно не «пропагандистское» восприятие легитимности, а юридическое. Он сослался на Конституцию Украины, согласно которой президент избирается на пять лет. По его словам, «способа продления полномочий не существует, даже в условиях военного положения».

Он уточнил, что военное положение позволяет продлить полномочия только Верховной рады. Также Путин напомнил, что Украина является президентско-парламентской республикой, где все органы власти формируются президентом.

«Если глава государства не легитимен, то вся система власти становится не легитимной», — заявил он.

При этом Путин не уточнил, с кем именно Россия готова подписывать мирное соглашение. Ранее он упоминал, что это может быть председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

В марте Путин предлагал передать управление Украиной временно под эгиду ООН, чтобы провести там президентские выборы. Он утверждал, что подобные прецеденты уже существовали — в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и на территории бывшей Югославии.

После этого заявления президент США Дональд Трамп выразил резкое недовольство. По сообщениям, оно «взбесило» его. Он пригрозил России ужесточением санкций, если Москва не согласится на прекращение огня.