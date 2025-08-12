Запланированное Израилем наступление на город Газа может начаться лишь через несколько недель, что дает посредникам узкое окно для попытки добиться прекращения огня, пишет Reuters.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивает, что операция начнется «довольно скоро» и станет финальным ударом по ХАМАС, однако источники издания в правительственных кругах Израиля признают: операция будет затяжной, эвакуация мирных жителей может продлиться до октября.

Нетаньяху пригласил иностранных журналистов и объяснил, что план включает «масштабное» расширение гуманитарной помощи. Впрочем, пока ООН не отмечает резкого увеличения поставок помощи в Газу — текущих объемов все равно катастрофически не хватает, чтобы предоставить хотя бы минимальное питание для всех жителей сектора.

Израильский премьер назвал город Газу «‎одной из последних крепостей ХАМАС‎», падение которой, по его словам, положит конец войне. При этом он отказался ответить на вопросы, снимет ли Израиль блокаду и выведет ли войска из сектора.

Два участника заседания военно-политического кабинета сообщили Reuters, что план предусматривает вывод гражданских лиц из зон боевых действий перед началом наступления войск.