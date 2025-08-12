Запланированное Израилем наступление на город Газа может начаться лишь через несколько недель, что дает посредникам узкое окно для попытки добиться прекращения огня, пишет Reuters.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивает, что операция начнется «довольно скоро» и станет финальным ударом по ХАМАС, однако источники издания в правительственных кругах Израиля признают: операция будет затяжной, эвакуация мирных жителей может продлиться до октября.
Нетаньяху пригласил иностранных журналистов и объяснил, что план включает «масштабное» расширение гуманитарной помощи. Впрочем, пока ООН не отмечает резкого увеличения поставок помощи в Газу — текущих объемов все равно катастрофически не хватает, чтобы предоставить хотя бы минимальное питание для всех жителей сектора.
Израильский премьер назвал город Газу «одной из последних крепостей ХАМАС», падение которой, по его словам, положит конец войне. При этом он отказался ответить на вопросы, снимет ли Израиль блокаду и выведет ли войска из сектора.
Два участника заседания военно-политического кабинета сообщили Reuters, что план предусматривает вывод гражданских лиц из зон боевых действий перед началом наступления войск.
При этом соратники Нетаньяху выступают против такого плана. Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что стратегия рассчитана на то, чтобы подтолкнуть ХАМАС к переговорам, а не уничтожить его. Министр призвал Нетаньяху отказаться от плана и нанести более жесткий удар — полностью стереть с лица земли город Газа.
Переговоры о 60-дневном перемирии, предложенном США, сорвались в прошлом месяце. Посредники из Египта и Катара надеются их возобновить. Один арабский дипломат в беседе с Reuters отметил, что публичное продвижение Израилем плана наступления на город Газу может быть реальным намерением, но также может быть уловкой, чтобы надавить на ХАМАС.
Высокопоставленный представитель палестинского движения Басем Наим подтвердил, что группа по-прежнему хочет заключить соглашение, но не под давлением Тель-Авива.