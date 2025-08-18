ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Путин довел Трампа до ручки
Президент США был готов завершить переговоры из-за максималистских требований Кремля по Донецкой области
Путин довел Трампа до ручки
Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters
18 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп чуть не покинул переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске из-за жестких требований российского лидера по украинским территориям, сообщает Axios.

«Если Донецк — это главное здесь, и если нет уступок, нам просто не стоит это затягивать», — заявил Трамп Путину, согласно источнику. После этого Путин отступил от своих требований.

Российский президент выдвинул максималистские требования по пяти регионам Украины, включая Донецк, где Россия контролирует около 75% территории. Путин потребовал всю область целиком.

Советники Трампа называют единственной краткосрочной целью российско-украинской дипломатии организацию прямых переговоров лидеров стран. «Все остальное — прелюдия. Все направлено на то, чтобы достичь этого момента мира», — сказал советник Трампа изданию Axios.

Читайте также

Администрация США описывает трехступенчатый процесс: сначала убедить Путина согласиться на шаги к миру, затем — Зеленского, и наконец — свести их вместе в трехсторонней встрече с участием США.

После саммита на Аляске ни Путин, ни Трамп не отвечали на вопросы журналистов. Трамп покинул Анкоридж так быстро, что чиновники администрации забыли материалы саммита на принтере в отеле. Запланированный рабочий обед был отменен.

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф выступили с разъяснениями в воскресных телепрограммах, настаивая, что немедленное прекращение огня невозможно, но достигнут прогресс.

«Это мясорубка, и у русских просто больше мяса для перемалывания», — заявил Рубио в интервью CBS, отметив, что в июле погибли 20 тыс. российских солдат.

СвязанныеTRT Global - Переговоры в Аляске: Трамп и Путин меняют логику переговоров
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us