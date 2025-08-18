Президент США Дональд Трамп чуть не покинул переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске из-за жестких требований российского лидера по украинским территориям, сообщает Axios.
«Если Донецк — это главное здесь, и если нет уступок, нам просто не стоит это затягивать», — заявил Трамп Путину, согласно источнику. После этого Путин отступил от своих требований.
Российский президент выдвинул максималистские требования по пяти регионам Украины, включая Донецк, где Россия контролирует около 75% территории. Путин потребовал всю область целиком.
Советники Трампа называют единственной краткосрочной целью российско-украинской дипломатии организацию прямых переговоров лидеров стран. «Все остальное — прелюдия. Все направлено на то, чтобы достичь этого момента мира», — сказал советник Трампа изданию Axios.
Администрация США описывает трехступенчатый процесс: сначала убедить Путина согласиться на шаги к миру, затем — Зеленского, и наконец — свести их вместе в трехсторонней встрече с участием США.
После саммита на Аляске ни Путин, ни Трамп не отвечали на вопросы журналистов. Трамп покинул Анкоридж так быстро, что чиновники администрации забыли материалы саммита на принтере в отеле. Запланированный рабочий обед был отменен.
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф выступили с разъяснениями в воскресных телепрограммах, настаивая, что немедленное прекращение огня невозможно, но достигнут прогресс.
«Это мясорубка, и у русских просто больше мяса для перемалывания», — заявил Рубио в интервью CBS, отметив, что в июле погибли 20 тыс. российских солдат.