Президент США Дональд Трамп чуть не покинул переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске из-за жестких требований российского лидера по украинским территориям, сообщает Axios.

«Если Донецк — это главное здесь, и если нет уступок, нам просто не стоит это затягивать», — заявил Трамп Путину, согласно источнику. После этого Путин отступил от своих требований.

Российский президент выдвинул максималистские требования по пяти регионам Украины, включая Донецк, где Россия контролирует около 75% территории. Путин потребовал всю область целиком.

Советники Трампа называют единственной краткосрочной целью российско-украинской дипломатии организацию прямых переговоров лидеров стран. «Все остальное — прелюдия. Все направлено на то, чтобы достичь этого момента мира», — сказал советник Трампа изданию Axios.