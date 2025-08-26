Украинские производители беспилотников предупреждают: страна теряет преимущество в гонке дронов, тогда как Москва наращивает производство и выводит новые модели, которые могут изменить ход войны в ее пользу, передает Sky News.

Канал отмечает: журналисты попали на секретный украинский завод дронов и увидели, как инженеры вручную собирают тысячи FPV-дронов. Эти беспилотники с видеоуправлением стали самым эффективным оружием Киева. Они несут взрывчатку, уничтожают российские разведывательные аппараты и наносят точные удары и при этом недороги по цене. Один украинский квадрокоптер стоимостью в тысячу долларов может сбить самолет, который стоит в сотни раз дороже, уточняет вещатель.

Однако позиции Украины слабеют, признает Sky News. Россия запустила массовое производство и внедрила дроны с управлением по оптоволоконному кабелю, которые невозможно заглушить. Видео из российских заводов показывает целые ряды дронов «Герань», модернизированных с иранских «Шахедов». По оценкам Киева, вскоре Москва сможет запускать до тысячи аппаратов за ночь, что приведет к новым жертвам среди мирных жителей.

«Нашим солдатам нужно больше и быстрее, но ресурсов не хватает», — рассказал в беседе с каналом предприниматель Андрей Лавренович, чей стартап производит дроны. Президент Украины Владимир Зеленский также признал, что Россия в последние месяцы резко увеличила количество дронов, в то время как Украина из-за нехватки средств не может расширить производство.