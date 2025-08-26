Украинские производители беспилотников предупреждают: страна теряет преимущество в гонке дронов, тогда как Москва наращивает производство и выводит новые модели, которые могут изменить ход войны в ее пользу, передает Sky News.
Канал отмечает: журналисты попали на секретный украинский завод дронов и увидели, как инженеры вручную собирают тысячи FPV-дронов. Эти беспилотники с видеоуправлением стали самым эффективным оружием Киева. Они несут взрывчатку, уничтожают российские разведывательные аппараты и наносят точные удары и при этом недороги по цене. Один украинский квадрокоптер стоимостью в тысячу долларов может сбить самолет, который стоит в сотни раз дороже, уточняет вещатель.
Однако позиции Украины слабеют, признает Sky News. Россия запустила массовое производство и внедрила дроны с управлением по оптоволоконному кабелю, которые невозможно заглушить. Видео из российских заводов показывает целые ряды дронов «Герань», модернизированных с иранских «Шахедов». По оценкам Киева, вскоре Москва сможет запускать до тысячи аппаратов за ночь, что приведет к новым жертвам среди мирных жителей.
«Нашим солдатам нужно больше и быстрее, но ресурсов не хватает», — рассказал в беседе с каналом предприниматель Андрей Лавренович, чей стартап производит дроны. Президент Украины Владимир Зеленский также признал, что Россия в последние месяцы резко увеличила количество дронов, в то время как Украина из-за нехватки средств не может расширить производство.
Однако Киев не сдается. Украинские инженеры разрабатывают собственный оптоволоконный дрон, который должен превзойти российские аналоги, отмечает Sky News. Разработчик Александр «Дракар» показал прототип, но признал: Россия начала раньше и получает поддержку из Китая. По его словам, целые китайские заводы поставляют волокно исключительно для Москвы. В Китае и РФ отрицают эту информацию, подчеркивая, что Россия использует исключительно собственные наработки.
Сейчас, по оценкам экспертов, 80% ударов на поле боя наносятся беспилотниками. Война превращается в битву дронов. Кто добьется преимущества в воздухе, тот получит преимущество и в будущих войнах. Украина настаивает: без большей помощи Запада — не только оружием, но и технологиями — она рискует окончательно уступить России лидерство в этой сфере.