Христианская община Газы отказалась покидать церкви, несмотря на то, что Израиль готовится к новому наступлению на город и приказал гражданским эвакуироваться, передает Al Jazeera.

Для семья Фуада Абу Юсефа приход Святого Семейства стал последним убежищем после того, как израильская армия разрушила их дом. Дом Фуада в районе Таль-аль-Хава обрушился во время авиаудара — его семья несколько месяцев жила на кладбище, прежде чем переехать в церковь.

«Они забрали мой дом и моих близких, но не смогут отнять у меня право оставаться на этой земле», — подчеркивает Фуад.

Сейчас в церкви в районе Зейтун укрылись более 550 перемещенных человек. Они глубоко недоверчивы к обещаниям Израиля не трогать религиозные объекты, вспоминая танковый снаряд в июле, который попал в церковь и убил троих человек. Несмотря на опасность, большинство заявляет, что не уйдет, даже если прикажут эвакуироваться.

Другие церкви Газы, включая Греческую православную церковь Святого Порфирия и англиканскую церковь Святого Филиппа, были отмечены для эвакуации. Но жители этих приходов также намерены остаться. Местные христианские лидеры на прошлой неделе заявили, что любое принудительное выселение будет «не меньше чем смертным приговором».

«Это решение принято свободно», — пояснил Фарид Джибран, представитель церкви Святого Семейства.

«Люди могут уйти, если захотят, но большинство остается, потому что это единственное место, где они ощущают хотя бы символическую защиту», — отметил священнослужитель.