Кремль 28 августа заявил, что российский рынок топлива остается стабильным, несмотря на удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, которые нарушили цепочки поставок и подняли цены на заправках.

«Рынок топлива полностью обеспечен», — утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, опровергая сообщения западных СМИ о приближающемся топливном кризисе.

Песков подчеркнул: правительство РФ принимает «энергичные меры» для контроля цен на бензин, включая запрет на экспорт.

«Ситуация под контролем», — заверил представитель Кремля.

Однако официальная статистика показывает, что цены выросли почти во всех регионах, отмечает государственное информагентство ТАСС. С 19 по 25 августа стоимость бензина повысилась сразу в 76 субъектах страны: в Дагестане на 8,5%, в Чечне на 5,7%. В Москве цена литра АИ-92 колеблется от 56,99 до 64,99 рубля, а АИ-98 в ряде АЗС превысила 90 рублей.

Очереди на заправках появились и на Дальнем Востоке, где спрос усилили туристы. В аннексированном Крыму жители жалуются на нехватку привычного АИ-95 и вынуждены покупать более дорогой бензин.