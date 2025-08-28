ПОЛИТИКА
Так в России правда нехватка бензина?
Западные СМИ утверждают, что в РФ топливный кризис, в Сахалинской области ограничили продажу бензина — но Кремль все отрицает
Заправка в России / TRT Russian
28 августа 2025 г.

Кремль 28 августа заявил, что российский рынок топлива остается стабильным, несмотря на удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, которые нарушили цепочки поставок и подняли цены на заправках.

«Рынок топлива полностью обеспечен», — утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, опровергая сообщения западных СМИ о приближающемся топливном кризисе. 

Песков подчеркнул: правительство РФ принимает «энергичные меры» для контроля цен на бензин, включая запрет на экспорт. 

«Ситуация под контролем», — заверил представитель Кремля.

Однако официальная статистика показывает, что цены выросли почти во всех регионах, отмечает государственное информагентство ТАСС. С 19 по 25 августа стоимость бензина повысилась сразу в 76 субъектах страны: в Дагестане на 8,5%, в Чечне на 5,7%. В Москве цена литра АИ-92 колеблется от 56,99 до 64,99 рубля, а АИ-98 в ряде АЗС превысила 90 рублей.

Очереди на заправках появились и на Дальнем Востоке, где спрос усилили туристы. В аннексированном Крыму жители жалуются на нехватку привычного АИ-95 и вынуждены покупать более дорогой бензин. 

«Это большой удар по семейному бюджету, очень заметный», — рассказала в беседе с Reuters жительница Севастополя Светлана Бажанова.

Украина в последние недели атаковала не менее десяти крупных заводов, нарушив работу около 17% российских перерабатывающих мощностей, отмечает Reuters. Пожары возникали на предприятиях в Волгограде, Рязани и Новошахтинске, а также на объектах «Дружбы» и экспортного терминала «Усть-Луга». Эксперты предупреждают, что удары по ключевой отрасли экономики РФ угрожают доходам бюджета. Однако Дмитрий Песков продолжает настаивать, что ситуация под контролем, власти РФ не видят кризиса в этой сфере.

Россия получает четверть доходов от нефти и газа, которые финансируют рекордный рост военных расходов. Санкции Запада уже вынудили Москву продавать нефть со скидкой, а удары беспилотников теперь бьют по переработке и логистике. Однако власти РФ обвиняют западные СМИ в раздувании паники и отмечают, что не видят проблемы.

