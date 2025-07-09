Германия располагает всеми необходимыми ресурсами и технологиями для создания ядерного оружия — это может занять у нее всего несколько месяцев. Об этом 9 июля заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, хотя речь идет лишь о гипотетическом сценарии, у Берлина уже есть все необходимое для быстрой разработки собственной атомной бомбы.

«У них есть ядерные материалы, технологии и квалифицированные специалисты. Это заняло бы совсем немного времени — возможно, несколько месяцев», — отметил Гросси.

При этом он подчеркнул, что Германия официально не стремится к созданию ядерного арсенала.

Гросси также добавил, что европейские страны сознательно отказываются от разработки ядерного оружия, осознавая последствия.

«Ни одно могущественное государство не действует из альтруизма — только из собственных интересов. Европа пришла к выводу, что мир, где ядерное оружие может иметь кто угодно, крайне опасен», — пояснил глава МАГАТЭ.

Тем не менее, в Германии усиливается внутренняя дискуссия о роли страны в вопросах ядерного сдерживания. Один из лидеров правящего блока ХДС/ХСС Йенс Шпан недавно заявил, что размещенные в ФРГ американские ядерные боезаряды уже не обеспечивают достаточного сдерживания России. Он предложил Германии или Евросоюзу получить доступ к ядерному арсеналу Франции или Великобритании.

Берлин оперативно отверг эти предложения.

«Германия не стоит на пороге получения ядерного оружия», — заявил официальный представитель правительства Штефан Мерц.

Канцлер Фридрих Мерц поддержал идею укрепления европейской ядерной политики, но только как дополнение к американскому «ядерному зонтику». В марте он сообщил о планах обсудить с Парижем и Лондоном возможное участие Германии в ядерном сдерживании.

В настоящее время, как предполагается, около 20 американских ядерных бомб типа B-61 хранятся на авиабазе Бюхель в юго-западной части Германии. США и НАТО не раскрывают точные данные по численности и размещению ядерного оружия. В 2022 году Германия решила разместить там 35 истребителей F-35 взамен устаревших самолетов Tornado.

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