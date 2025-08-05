Президент США Дональд Трамп поставил условие для проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином — стороны должны сначала подписать торговое соглашение. Об этом американский лидер заявил журналистам, подчеркнув, что без договоренности саммит не состоится.
«Я, вероятнее всего, проведу с ним встречу до конца года, если мы заключим [торговую] сделку. Если мы не заключим, то встречи не будет», — пояснил Трамп.
По его словам, переговоры с Китаем близки к завершению. Стороны «подходят очень близко» к согласованию деталей соглашения.
Трамп допустил, что встреча с Си Цзиньпином может пройти в Китае, однако отметил, что не стремится к этому визиту.
«Говорили, что я хочу туда полететь, это не так. Туда лететь 19 часов, это долгий перелет, но в какой-то момент времени в не столь отдаленном будущем я это сделаю», — отметил президент.
США и Китай завершили третий раунд торговых переговоров, который прошел 28–29 июля в Стокгольме. Основным предметом разногласий остается вопрос продления приостановки дополнительных импортных пошлин.
Китайская делегация утверждает, что договоренность уже достигнута, но министр финансов США Скотт Бессент настаивает, что окончательное решение должен принять Дональд Трамп.
Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает на «очень справедливую» сделку, которая будет выгодна обеим сторонам.