Президент США Дональд Трамп поставил условие для проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином — стороны должны сначала подписать торговое соглашение. Об этом американский лидер заявил журналистам, подчеркнув, что без договоренности саммит не состоится.

«Я, вероятнее всего, проведу с ним встречу до конца года, если мы заключим [торговую] сделку. Если мы не заключим, то встречи не будет», — пояснил Трамп.

По его словам, переговоры с Китаем близки к завершению. Стороны «подходят очень близко» к согласованию деталей соглашения.

Трамп допустил, что встреча с Си Цзиньпином может пройти в Китае, однако отметил, что не стремится к этому визиту.

«Говорили, что я хочу туда полететь, это не так. Туда лететь 19 часов, это долгий перелет, но в какой-то момент времени в не столь отдаленном будущем я это сделаю», — отметил президент.