Дым над Запорожской АЭС
МАГАТЭ сообщило о пожаре рядом с Запорожской АЭС и продолжающихся обстрелах вблизи станции
Запорожская АЭС / Reuters
14 августа 2025 г.

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской АЭС, зафиксировали дым, исходящий из административного здания станции после сообщений о пожаре. Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси. 

По данным МАГАТЭ, 12 августа после сообщений о возгорании возле градирен станции наблюдался дым, однако уровень радиации не изменился. При обходе территории эксперты обнаружили сгоревшие деревья рядом с градирнями. 

«Группа продолжает расследование инцидента в рамках постоянного мониторинга ядерной безопасности и сохранности на крупнейшей в Европе атомной электростанции», — говорится в сообщении. 

МАГАТЭ также получило информацию о многочисленных обстрелах промышленной зоны за последнюю неделю. Один из обстрелов произошел примерно в 1,2 км от периметра станции. 

Хотя эти атаки не оказали прямого влияния на ядерную безопасность, сотрудники МАГАТЭ продолжают ежедневно слышать звуки боевых действий в районе станции. 

Запорожская АЭС — крупнейший атомный энергетический объект Европы, находящийся под контролем российских войск с марта 2022 года. Украина и Россия обвиняют друг друга в обстрелах территории станции. 

