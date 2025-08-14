Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской АЭС, зафиксировали дым, исходящий из административного здания станции после сообщений о пожаре. Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси.

По данным МАГАТЭ, 12 августа после сообщений о возгорании возле градирен станции наблюдался дым, однако уровень радиации не изменился. При обходе территории эксперты обнаружили сгоревшие деревья рядом с градирнями.

«Группа продолжает расследование инцидента в рамках постоянного мониторинга ядерной безопасности и сохранности на крупнейшей в Европе атомной электростанции», — говорится в сообщении.

МАГАТЭ также получило информацию о многочисленных обстрелах промышленной зоны за последнюю неделю. Один из обстрелов произошел примерно в 1,2 км от периметра станции.