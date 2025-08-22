Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Кельбаджар встретился с местными жителями и заявил, что национальные Вооруженные силы остаются главным гарантом независимости и безопасности страны.

«Наши Вооруженные силы каждую минуту, каждый день стоят на страже интересов и безопасности нашего государства. Мы наблюдаем, видим и будем видеть возможные источники угроз», — сказал глава государства.

Алиев отметил, что после Второй Карабахской войны Азербайджан значительно усилил свою армию. По его словам, численность сил специального назначения увеличена на тысячи бойцов, созданы новые подразделения коммандос. В страну доставлены современные беспилотники и артиллерийские системы, подписаны контракты на новые боевые самолеты, а имеющиеся прошли модернизацию.

«Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности – мы сами, государство, народ и наши Вооруженные силы. Поэтому если в чью-то больную голову взбредет мысль совершить какую-либо провокацию против Азербайджана, то, я думаю, они вновь об этом пожалеют. А мы отныне будем жить как народ-победитель и победоносное государство», — подчеркнул президент.

Алиев также сообщил, что официальный Баку стал автором мирного договора с Арменией. По его словам, подписание документа фактически поставило точку в армяно-азербайджанском противостоянии и обеспечило сухопутную связь с Нахчываном.

«С ноября 2020 года и до последних дней мы настойчиво держали этот вопрос на повестке дня, прилагали все усилия различными путями и добились этого. Армения уже взяла на себя это обязательство, и я надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем ездить из основной части Азербайджана в Нахчыван на поездах и автомобилях», — заявил Алиев.