Стоимость проживания в пятизвездочных отелях Турции в среднем почти в два раза ниже, чем на популярнейшем российском курорте – в Сочи. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитиков.
Так, средняя цена недели проживания для двух взрослых в отеле категории 5* в Аланье в августе составила около $1400, тогда как аналогичный отдых в Сочи стоил свыше $2400. При этом во многих пятизвездочных отелях Сочи в начальную стоимость, как правило, включен только завтрак, в отличие от турецких отелей, где чаще предлагается система all-inclusive.
Эксперты отмечают, что такая разница особенно заметна в сегменте пятизвездочных отелей; для более бюджетных вариантов она будет меньше.
Помимо более доступных цен, Турция предлагает высокий уровень сервиса, что привлекает туристов и способствует рекордам по наплыву гостей.
В 2024 году страну посетили более 62,2 млн туристов, что на 9% больше, чем годом ранее. При этом наибольшее количество туристов – 6,71 млн человек – прибыли из России.