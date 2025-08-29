Стоимость проживания в пятизвездочных отелях Турции в среднем почти в два раза ниже, чем на популярнейшем российском курорте – в Сочи. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитиков.

Так, средняя цена недели проживания для двух взрослых в отеле категории 5* в Аланье в августе составила около $1400, тогда как аналогичный отдых в Сочи стоил свыше $2400. При этом во многих пятизвездочных отелях Сочи в начальную стоимость, как правило, включен только завтрак, в отличие от турецких отелей, где чаще предлагается система all-inclusive.

Эксперты отмечают, что такая разница особенно заметна в сегменте пятизвездочных отелей; для более бюджетных вариантов она будет меньше.