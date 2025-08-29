ТУРЦИЯ
Эксперты сравнили цены в отелях Турции и России
Разница в стоимости отдыха между турецкими и российскими курортами оказалась значительной
Анталья / AA
29 августа 2025 г.

Стоимость проживания в пятизвездочных отелях Турции в среднем почти в два раза ниже, чем на популярнейшем российском курорте – в Сочи. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитиков.

Так, средняя цена недели проживания для двух взрослых в отеле категории 5* в Аланье в августе составила около $1400, тогда как аналогичный отдых в Сочи стоил свыше $2400. При этом во многих пятизвездочных отелях Сочи в начальную стоимость, как правило, включен только завтрак, в отличие от турецких отелей, где чаще предлагается система all-inclusive.

Эксперты отмечают, что такая разница особенно заметна в сегменте пятизвездочных отелей; для более бюджетных вариантов она будет меньше.

Помимо более доступных цен, Турция предлагает высокий уровень сервиса, что привлекает туристов и способствует рекордам по наплыву гостей.

В 2024 году страну посетили более 62,2 млн туристов, что на 9% больше, чем годом ранее. При этом наибольшее количество туристов – 6,71 млн человек – прибыли из России.

