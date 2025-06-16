ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
1 мин чтения
Макрон отверг посредничество Путина между Ираном и Израилем
Эммануэль Макрон отверг идею Дональда Трампа о посредничестве России в конфликте между Израилем и Ираном
Макрон отверг посредничество Путина между Ираном и Израилем
Президент Франции Эммануэль Макрон / Reuters
5 часов назад

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не может быть посредником в урегулировании кризиса между Израилем и Ираном. Таким образом он отверг предложение американского лидера Дональда Трампа, прозвучавшее в недавнем интервью ABC News.

«Я не верю, что Россия, которая сейчас ведет интенсивный конфликт и уже несколько лет подряд не соблюдает Устав ООН, может быть посредником», — заявил Макрон во время визита в Гренландию. Он также подчеркнул, что Франция не принимала участия в израильских атаках на территорию Ирана.

Макрон прибыл в Гренландию, самоуправляемую часть Дании, перед поездкой на саммит лидеров «Группы семи» в Канаде. Он выразил поддержку населению острова на фоне слухов о территориальных притязаниях США.

Между тем на выходных состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась эскалация между Израилем и Ираном.

Трамп заявил, что «много делает» для достижения мира между Тегераном и Иерусалимом и не исключил посредничество Путина в урегулировании ближневосточного конфликта.

«Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. Мы долго об этом разговаривали», – сказал Трамп.

СвязанныеTRT Global - Париж встал на сторону Израиля
Истории
«Атака Израиля — результат молчания международного сообщества»
Кто придет Израилю на помощь?
Иран может ударить по израильской АЭС?
Тегеран грозит тотальной расплатой
Израиль не считает Францию союзником
Турция призвала остановить эскалацию на Ближнем Востоке
Убиты шесть главных физиков Ирана
Иран заявил о праве на ядерные технологии после атаки
Что с радиацией в Иране после атаки?
Весь мир осуждает удар по Ирану
Трамп обещает защищать Израиль
ХАМАС: Атака на Иран — угроза региону
Лондон призвал Израиль и Иран к «сдержанности»
Анкара обвинила Израиль в варварской агрессии
Нетаньяху пообещал израильтянам «жизнь в бункерах»
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us