Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не может быть посредником в урегулировании кризиса между Израилем и Ираном. Таким образом он отверг предложение американского лидера Дональда Трампа, прозвучавшее в недавнем интервью ABC News.

«Я не верю, что Россия, которая сейчас ведет интенсивный конфликт и уже несколько лет подряд не соблюдает Устав ООН, может быть посредником», — заявил Макрон во время визита в Гренландию. Он также подчеркнул, что Франция не принимала участия в израильских атаках на территорию Ирана.

Макрон прибыл в Гренландию, самоуправляемую часть Дании, перед поездкой на саммит лидеров «Группы семи» в Канаде. Он выразил поддержку населению острова на фоне слухов о территориальных притязаниях США.

Между тем на выходных состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась эскалация между Израилем и Ираном.

Трамп заявил, что «много делает» для достижения мира между Тегераном и Иерусалимом и не исключил посредничество Путина в урегулировании ближневосточного конфликта.

«Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. Мы долго об этом разговаривали», – сказал Трамп.