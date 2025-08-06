По мере того как в Газе усиливается голод, лидеры Великобритании, Канады и Франции пообещали признать палестинское государство. Однако, как отмечает The New York Times (NYT), эти заявления преследуют в первую очередь политические цели — они позволяют западным странам снять с себя ответственность за поддержку военного вторжения Израиля, вместо того чтобы предложить реальные решения для палестинцев.

Израиль и США сразу выступили с резкой критикой самой идеи палестинской государственности. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал такое признание «наградой» для ХАМАС, а представители Вашингтона поддержали его позицию. Тем не менее, несмотря на громкие заявления Парижа и Лондона, они не принесут облегчения гражданскому населению Газы, которое страдает от голода и массовых разрушений, уточняет NYT.

Сегодня Палестину признали уже 147 государств. Поддержка трех западных союзников Израиля могла бы изменить международный баланс. Однако их заявления сопровождаются жесткими условиями для Палестины, которые невозможно выполнить в условиях продолжающейся войны.

Великобритания требует проведения политических реформ, признания Израиля и налаживания мирного диалога. Канада — демилитаризации и выборов без участия ХАМАС, Франция — политических изменений. При этом к Израилю такие требования почти не предъявляются — западные страны просто призывают «‎прекратить катастрофический голод»‎. Однако Запад не призывает остановить оккупацию Западного берега, не призывает прекратить убийства палестинцев в Газе или снос домов, школ, больниц.

Недавняя конференция ООН в Нью-Йорке, организованная Францией и Саудовской Аравией, вновь призвала к решению на основе двух государств. Итоговая декларация потребовала немедленного прекращения огня, гуманитарного доступа и остановки расширения израильских поселений.