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Коррупция в оборонзакупках Украины: кто прав, кто виноват?
Коррупция в оборонзакупках Украины: кто прав, кто виноват?
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Армения – Россия: уйти нельзя остаться
Армения – Россия: уйти нельзя остаться
Армения и РФ вновь активно дружат. Скоро в Ереван прилетят глава МИД Сергей Лавров и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, на парад в Москву приезжал премьер Никол Пашинян. Ранее Ереван объявил о приверженности вступления в ЕС, но не получил поддержки
«Мастер сделок» обласкал вниманием арабов
«Мастер сделок» обласкал вниманием арабов
Президент США Дональд Трамп отправился в ближневосточное турне, начав с Саудовской Аравии. Визит сопровождается заключением многомиллиардных соглашений, а также посланием Ирану о готовности к новой сделке.
Санкции: Брюсселю нечем Кремль удивить
Санкции: Брюсселю нечем Кремль удивить
Лидеры ЕС планируют дождаться встречи представителей Украины и РФ в Стамбуле, прежде чем просить Вашингтон ввести новые ограничения против Москвы. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. Какие рычаги давления на Кремль остались у Запада?
Зеленский бросил вызов Путину
Зеленский бросил вызов Путину
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российского лидера Владимира Путина лично встретиться в Турции 15 мая. Если в Москве откажутся, то США могут расценить это как саботаж мирного процесса. Что выберет Кремль, разбирался TRT на русском
А Израиль и дальше идет по стопам нацистов
А Израиль и дальше идет по стопам нацистовИзраиль разработал новый план оккупации Газы: захватить больше земель и переселить палестинцев на юг сектора. Власти Газы уверены, что под видом гуманитарной помощи Тель-Авив пытается создать изоляционные лагеря, похожие на нацистские концлагеря
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