Коррупция в оборонзакупках Украины: кто прав, кто виноват? Коррупция в оборонзакупках Украины: кто прав, кто виноват?

В оборонном секторе Украины произошел раскол. В центре дискуссий — Агентство оборонных закупок и Минобороны. Как выяснилось, в прошлом году почти половина товаров для нужд украинской армии так и не доехала до фронта В оборонном секторе Украины произошел раскол. В центре дискуссий — Агентство оборонных закупок и Минобороны. Как выяснилось, в прошлом году почти половина товаров для нужд украинской армии так и не доехала до фронта