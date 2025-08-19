“HEAL Palestine” Laura Lumer däğwa itkän kebek qaçaq küçerü programması bulmawın, êşçänleklärneñ däwalanu programmasınıñ ber öleşe buluın assızıqladı.
Üzäge AQŞta urnaşqan “HEAL Palestine” yärdäm oyışması häm qalğan keşe xoquqların saqlaw oyışmaları Ğazzädän vizalarnı tuqtatqan AQŞ däwlät departamentı qararın tänqıytläde. Oyışmalarğa kürä älege qarar qısqa waqıtlı viza belän AQŞta däwalanuçı yaralanğan balalarğa zıyan kiteräçäk.
AQŞ däwlät departamentı çiktän tış yäşerten êş teoretigı Laura Lumernıñ fälästinle qaçaqlarnıñ AQŞka kerüen däğwa itüennän soñ şimbä könne belderü yasap, Ğazzädän barlıq qunaq vizalarınıñ tikşerü betkängä qadär tuqtawın açıqladı.
“HEAL Palestine” yärdäm oyışması isä Lumer citkergän kebek qaçaq küçerü programması bulmawın, törkem êşçänlekläreneñ däwalanu programmasınıñ ber öleşe buluın assızıqladı.
Belderüdä şulay uq programmanı iğanäçelärneñ finanslawı häm AQŞ xökümätennän fond almawı citkerelde.
Oyışma belderüendä tübändäge yullar urın ala: “Awır yaralanğan balalar illärendä bulmağan däwalanu öçen waqıtlıça vizalar belän AQŞka kiterelä. Däwalanu tämamlanuğa balalar häm alar yanındağı ğailä äğzaläre Yaqın Könçığışqa kire qayta.”
AQŞ 2025 yılda 3 meñ 800dän artıq keşegä AQŞta däwalanu mömkinçelegen tudıruçı B1/B2 qunaq vizaların birde. Bu sanğa may ayında birelgän 640 viza da kerä.
Fälästin citäkçelege İzrail yawı astındağı Yordannıñ könbatış üzänlege häm Ğazzädä yäşäwçe fälästinlelärgä säyäxät dokumentın tapşıra.
AQŞ däwlät departamentı soñğı könnärdä Ğazzädän äz sandağı keşegä waqıtlıça mediŝina vizasınıñ birelüen belderde läkin tögäl sannı açıqlamadı.