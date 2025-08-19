Hindstan premyer-ministrı Narendra Modi Yaña Däxlidä Qıtay tışqı êşlär ministrı Van İ belän küreşäçäk.
Hindstan premyerı Modi sişämbe könne Qıtaynıñ iñ yuğarı däräcäle diplomatı Van İ belän küreşep söyläşäçäk. Bu söyläşü atom-töş qoralı bulğan ike kürşe il Qıtay häm Hindstan arasında yıllar buyı däwam itüçe kiyerenkelektän soñ Aziyaneñ bu ike köçe arasında mönäsäbätlärneñ yomşaruın kürsätä.
Düşämbe könne Hindstanğa kilgän Qıtay tışqı êşlär ministrı Van İnıñ Gimalay tawları buyınça suzılğan häm bäxäsle çik buyı liniyase belän bäyle bularaq Modi häm Milli iminlek kiñäşçesen dä kertep qalğan liderlar belän söyläşü ütkärüe planlaştırıla.
Söyläşülärdä çik buyındağı ğaskäri sanınıñ kimetelüe häm säwdäneñ qabat başlatıluı kebek mäs’älälärneñ quzğatıluı kötelä.
Vang Hindstan belän mönäsäbätlärdä uñay awış buluın assızıqladı.
Dönyanıñ iñ küp keşe yäşi torğan illäre Qıtay häm Hindstan Könyaq Aziyada köndäşlär. İke il 2020dä ülemgä kitergän çik buyı bäreleşlären başlatqan ide.
Hindstan şulay uq AQŞ, Awstraliya häm Yaponiya belän bergä “Quad” iminlek ittifaqınıñ ber öleşe bulıp tora.
Läkin AQŞ ilbaşı Donald Trampnıñ tamğaxanä salımı suğışı kiterep çığarğan global säwdä häm geosäyäsi çayqalular şartlarında ike il aralarındağı mönäsäbätlärne cayğa sala başladı.
Van düşämbe könne Hindstannıñ tışqı êşlär ministrı belän uzdırğan söyläşüdä ike ilneñ ber-bersen köndäş yäisä yanaw bularaq tügel, ä partnyer häm forsat itep kürüe zarurlığın äytte.
Vannıñ öç könlek säfärendä premyer-ministr Narendra Modi belän dä küreşüe kötelä.
Hindstan belän Qıtay arasında distälägän yıllar buyı barğan çik buyı kileşmäwçänlege 2020 yılda Ladakx töbägendä küzätelgän qanlı bäreleştän soñ tağın da naçaraydı.
Mönäsäbätlärdäge yırağayu säwdä, diplomatiya häm hawa transportına täêsir itte. İke taraf ta çik buyı töbäklärenä 10 meñlägän iminlek köçen urnaştırdı.
Ul waqıttan soñ qayber alğarışlar kürelde. Uzğan yılnı Hindstan häm Qıtay çik buyı patrulläre mäs’äläsendä kileşü täêmin itep, qayber çik buylarınnan östämä köçlären aldı.
Läkin ike il dä çiklären yullar häm timer yulı çeltären tözep, nığıtırğa däwam itä.
Soñğı aylarda ike il ike yaqlı räsmi säfärlären arttırdı häm säwdä çikläwläreneñ cineläytelüe, watandaşlarnıñ xäräkäte häm êşmäkärlär öçen viza qulaylığı kebek mäs’älälärne quzğattı.
Modinıñ Qıtayğa baruı planlaştırıla
Modi häm Qıtay ilbaşı Si Śzinpin oktäbrdä Rusiyädä oyıştırılğan üsep kilüçe iqtisadlar sammitında küreşkäç Pekin häm Yaña Däxli citäkçelekläre arasındağı bozlar êri başladı.
Bu – liderlarnıñ 2019dan birle berençe tapqır oçraşuı buldı.
Modinıñ bu ay azağında Şanxay xezmättäşlek oyışması sammitında qatnaşır öçen Qıtayğa baruı kötelä. Bu isä Modinıñ 7 yıldan soñ Qıtayğa yasayaçaq berençe säfäre bulaçaq.
Hindstan tışqı êşlär ministrı uzğan ayda Qıtayğa bardı.
AQŞ häm Paqıstan bu yaqınayuda rol uynıy.