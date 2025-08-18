Êkvadornıñ Santo Domingo qalasında bil’yard zalında bulğan qorallı höcümdä kim digändä 7 keşe hälaq bulğan.
Poliśiya yäkşämbe könne yasağan belderüendä ildä kiñ cäyelgän banda qırıslığı arqasında soñğı waqıtta artqan qanlı höcümnärgä tağın berse östälüen citkerde.
Älegä bäysez çığanaqlar tarafınnan raslanmağan, läkin sośial’ çeltärdä taralğan iminlek kameraları yazmalarında qara bitlek kigän ber törkem höcümçeneñ işektä torğan ike ir - atqa atuı, annan soñ binaga kerep teläsä niçek ut açuı kürenä. Höcümçelär poliśiya maşinası waqıyğa urınına kilgänçe qaçqan.
Bu höcüm uzğan ayda General Villamil Playas diñgez buyı qalasında bil’yard zalında tuğız keşeneñ ğomere özelgän oxşaş küpläp üterüdän soñ bulğan.
Qayçandır Latin Amerikasınıñ çağıştırmaça tınıç illärennän berse bulıp sanalğan Êkvador xäzer narkotik kartelläre AQŞ häm Awrupağa kokain kiterü öçen portların qullanuı näticäsendä köç qullanuğa, qırıslıqqa duçar buldı.
Räsmi sannarğa qarağanda, ildä cinayät’ däräcäse 2018nçe yılda här 100 meñ keşegä 6 bulsa, 2024 nçe yılda här 100 meñ keşegä 38gä kütärelgän.