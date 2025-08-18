DÖNYA
Myanmada ğomum saylaw dekabrdä uzaçaq
Bu xaqta Myanma däwlät mediası belderde
/ Reuters
18 Август 2025

Myanma däwlät mediası ğomum saylawnıñ 28 dekabrdä uzaçağın citkerde.

Könyaq-könçığış Aziya ile Myanmada 2021 yılnıñ fevralennän bügengä qadär xunta citäkçelege xökem sörä.

Myanma saylaw komissiyase ğomum saylawnıñ 28 dekabrdä ütkäreläçägen açıqladı.

Myanma däwlät televideniyese “MRTV” düşämbe könne beldergänçä Berlek saylaw komissiyase beldergese buyınça küp partiyale demokratik ğomum saylaw bıyıl 28 dekabr yäkşämbe könne uzaçaq.

İldä saylawlar soñğı tapqır 2020 yılnıñ noyabrendä oyıştırıldı, saylawda ciñü yawlağan Demokratiya öçen milli berlek partiyase 2021 yılnıñ fevralendäge xärbi tüntäreleş belän xaqimiyättän çitläşterelde.

Saylaw iğlanı xärbi xunta uzğan aynı ğomum saylawnı tikşerü öçen komissiyaneñ barlıqqa kiterelüe häm ğadättän tış xäl citäkçelegeneñ betäçägenä işarät itüennän soñ yasaldı.

Xunta liderı ölkän general Min Aung Hlaing üzen waqıtlıça ilbaşı bularaq bilgeläde.

2021 yılğı xärbi tüntäreleş Demokratiya öçen milli berlek partiyase liderlığındağı saylanğan xökümätne bärep töşerde, ildä 4 yıldan artıq ğadättän tış xäl citäkçelege bar ide.

Xunta tarafınnan 2021 yılğı tüntäreleştän soñ waqıtlıça ilbaşı bulıp bilgelängän Sve bu ay başında wafat buldı.

