Soñğı könnärdä däwam itüçe fälästinlelärneñ sälamätlek xezmätlärenä ireşüe mäs’äläsendäge xalıqara bäxäs ayıruça AQŞnıñ Ğazzädän vizalarnı beterüennän soñ tağın da köçäyde.
Böyekbritaniya xökümäte Ğazzädä awıru häm yaralanğan distälägän balanı belgeçlär tarafınnan däwalanuı öçen ilenä kiterergä äzerlänä. Bu adım töbäktäge sälamätlek saqlaw sisteması aylar buyı däwam itkän İzrail suğışı arqasında yuqqa çıqqannan soñ illärgä mediŝina êvakuaŝiyase programmaların kiñäytüläre çaqırularınıñ artuı belän yasala.
Plannar belän bäyle mäğlümatı bulğan räsmi zatlarğa kürä berençe êtapta 30-50 bala kiläse atnalarda Böyekbritaniyağa kiterteläçäk.
Böyekbritaniyaneñ tışqı êşlär ministrlığı, êçke êşlär ministrlığı häm sälamätlek saqlaw ministrlığı tarafınnan koordinaŝiyalängän bu operaŝiya belän Ğazzädän balalar berençe tapqır Böyekbritaniyağa küçereläçäk.
Ğazzädäge Fälästinneñ sälamätlek saqlaw ministrlığı tabibarı qaysı balalarnıñ kitäçägen bilgeliyäçäk. Bötendönya sälamätlek saqlaw oyışması isä êvakuaŝiya barışın tikşeräçäk.
Bu adım 96 ingliz xalıq ışanıçlısı premyer-ministr Kir Starmer xökümätenä waqıt yuğaltmıyça êşkä kereşü çaqıruı urın alğan xat cibärülärennän soñ yasaldı.
Xalıq ışanıçlıları Ğazzäneñ sälamätlek infrastrukturasınıñ yuqqa çığuın häm şartlarnıñ minut sayın naçarayuın belderde. YUNİSEF mäğlümatlarına kürä 2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär Ğazzädä 50 meñnän artıq bala ülde yäisä yaralandı.
Bötendönya sälamätlek saqlaw oyışmasına kürä kübese balalar bulğan yaqınça 15 meñ fälästinle tormışlarına yanawçı travmalar yäisä yaman şeş häm yöräk-qan tamırları xastalıqları kebek awırular arqasında aşığıç räweştä êvakuaŝiyağa ixtıyac toya.
Böyekbritaniyane häm Awrupa Berlegen bu mäs’älädä kübräk wazıyfa başqarırğa çaqırğan YUNİSEF Böyekbritaniyaneñ uzan yıldan bügengä qadär Ğazzädän barı tik ike mediŝina êvakuaŝiyase çınğa aşıruın citkerde.
Monnan soñ Misır yaqınça 4 meñ, Berläşkän Ğaräp Ämirlekläre isä yaqınça 13 meñ xastanı qabul itte.
Ministrlar kabinetı ofisı “Downing Street” ingliz matbuğatına belderü yasap, xökümätlärara ber wazıyfa köçeneñ bu programmanı aşığıç räweştä tizlätü öçen êşläwen döres dip citkerde.
AQŞ däwlät departamentı iminlek tikşerüe barışın küzdän kiçergängä qadär Ğazzä xalqı öçen barlıq qunaq vizası êşlären tuqtattı. Yaralanğan balalarnıñ çit illärdä däwalanuına yärdäm kürsätkän häm üzäge AQŞta urnaşqan yärdäm oyışması “HEAL Palestine” citäkçelekneñ bu adımın tänıqytläde.
Yaralanğan balalarnı qısqa waqıtlı vizalar belän Amerika xastaxanälärenä alıp barğan törkem bu tuqtawnıñ tormışlarğa yanawın, älege programmanıñ gumanitar buluın, şäxsi iğanälär yärdämendä finanslanuın häm çiktän tış yäşerten êş teoretigı Laura Lumer däğwa itkänçä qaçaq küçerü programması bulmawın assızıqladı.