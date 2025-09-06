AQŞ ilbaşı Donald Tramp Djordjiya ştatında tözelüçe “Hyundai” êlektrlı avtomobil akkumulyatorı êşxanäsendä ütkärelgän reydka yaqlaw belderde. Anda yaqınça 500 keşe totqarlanğan.

Comğa könne Oval bülmädä jurnalistlar belän söyläşkändä, Trump totqarlanğan keşelärne "qanunsız migrantlar" dip atadı häm AQŞ xakimiyätläreneñ "üz êşlären başqaruların" äytte.

Êçke iminlek tikşerüläre (HSI) oyışması mäğlümatlarına qarağanda, pänceşämbe könne Êllabell şähärendäge “Hyundai Metaplant” êşxanäsendä ütkärelgän operatsiyä waqıtında 475 keşe totqarlanğan.

Oyışmanıñ Djordjiyadağı maxsus agentı Stiven Şrank süzlärenä qarağanda, totqarlanğan keşelärneñ kübese Könyaq Koreyadan bulğan.

"Bu operatsiyä bezneñ Djordjiya häm AQŞ grajdannarı öçen êş urınnarın saqlaw, qanunnarğa buysınğan bizneslar öçen tigez şartlar täemin itü, iqtisadıbıznıñ döreslegen saqlaw häm xezmätkärlärne êkspluatatsiyädän yaqlawıbıznı kürsätä," – dip belderde Şrank.

Ul tikşerüçelärneñ "subpodryadçiklar häm subpodryadçiklarnıñ subpodryadçikları" çeltären açuın äytte häm qanunsız êşkä alu praktikasına kem cawaplı buluın açıqlaw öçen êşläwlären belderde.

"Bu barı tik töp şirkät kenä tügel, ä subpodryadçiklar da bar, häm bez bu çeltärneñ tulısınça açıqlanuı östendä êşlibez," – dip östäde ul.