“Minemçä, barısı da anıñ şunda buluın teli, çönki ul aêroport yanında urnaşqan. Bu iñ yaxşı urın. Ul bik matur,” - dip äytte Trump. “Çaranıñ, çınlap ta, şunda buluın maxsus soradılar, çönki urını bik uñaylı, häm bez monnan bernindi aqça êşlämäyäçäkbez. Monnan fayda yuq. Min barı tik çaranıñ uñışlı ütüen telim.”

Bu iğlan 2019nçı yılda Trampnıñ G7 sammitın şul uq urında ütkärü täqdimenä oxşaş. Ul waqıtta kisken tänqıytkä duçar bulğannan soñ bu qararınnan kire qaytqan ide. Şul säbäple, bu yulı Tramp çaradan üze öçen bernindi kerem bulmayaçağın qat-qat assızıqlıy.

Mayami - Latin Amerikası qıytğasınıñ finans häm xalıqara diplomatiyä üzäge bulıp tora häm räsmi zatlar bu urınnı saylawnıñ şähärneñ uñaylı häm simvolik ähämiyätenä işarä itüen äytä.

Sammit 1776 yılda Bäysezlek deklaratsiyäsenä qul quyılunıñ 250 yıllığın bäyräm itü çaraları belän turı kiläçäk.

AQŞ soñgı tapqır G20 sammitın global finans krizistan soñ 2009nçı yılda Obama idaräse waqıtında Pittsburg şähärendä ütkärgän ide.