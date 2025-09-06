İQTİSAD/ИКЪТИСАД
2 min uqıu
Tramp G20 sammitınıñ 2026nçı yılda Mayamida uzaçağın belderde
AQŞ ilbaşı ilneñ bäysezlegeneñ 250 yıllığın bilgeläp ütkändä cıyılışnıñ iqtisadi üseş, arzan ênergiyä häm yaña texnologiyälärgä bağışlanacağın äytte.
Tramp G20 sammitınıñ 2026nçı yılda Mayamida uzaçağın belderde
AQŞ ilbaşı 2026nçı yılğı G20 sammitınıñ iqtisadi üseş, ciirle arzan ênergiyä häm yaña texnologiyalärgä bağışlanaçağın äytte / Reuters
6 Сентябрь 2025

AQŞ ilbaşı Donald Tramp 2026nçı yılda G20 sammitın Mayami şähärendä ütkärü turında iğlan itte. Bu älege zur iqtisadlar cıyılışın soñgı 20 yıl êçendä berençe tapqır Amerika Quşma Ştatlarında oyıştıru bulaçaq.

“Bez kiläse yıl üzebezneñ bäysezlekneñ 250 yıllığın bäyräm itkändä, AQŞ’ta G20 sammitın ütkärü däräcäsenä ireşäçäkbez. Bu soñgı 20 yıl êçendä berençe tapqır bulaçaq,” - dip belderde Tramp Ovala bülmäsendä jurnalistlarğa.

Ul sammitnıñ kön tärtibe “qıyınlıqlar tudıruçı köyläwlärne beterep iqtisadi üseşne köçäytü,, arzan ênergiä çığanaqların açu häm yaña texnologiyälärne üsterü”gä yünälteläçägen äytte.

Tramp äytüençä, programmanı finanslar ministrı Skott Bessent äzerli. Ul “G20’neñ, nigezdä, G100gä äylänüenä” işarä itep, çaranıñ “tuplangan törkem” formatında oyıştırılaçağı turında söyläde.

İlbaşı sammitnıñ üzeneñ Mayami şähärendäge golf mäydanında ütäçägen rasladı, ämma ul bu çaradan üz biznesına fayda kitermäyäçägen assızıqladı.

Täqdim itelä

“Minemçä, barısı da anıñ şunda buluın teli, çönki ul aêroport yanında urnaşqan. Bu iñ yaxşı urın. Ul bik matur,” - dip äytte Trump. “Çaranıñ, çınlap ta, şunda buluın maxsus soradılar, çönki urını bik uñaylı, häm bez monnan bernindi aqça êşlämäyäçäkbez. Monnan fayda yuq. Min barı tik çaranıñ uñışlı ütüen telim.”

Bu iğlan 2019nçı yılda Trampnıñ G7 sammitın şul uq urında ütkärü täqdimenä oxşaş. Ul waqıtta kisken tänqıytkä duçar bulğannan soñ bu qararınnan kire qaytqan ide. Şul säbäple, bu yulı Tramp çaradan üze öçen bernindi kerem bulmayaçağın qat-qat assızıqlıy.

Mayami - Latin Amerikası qıytğasınıñ finans häm xalıqara diplomatiyä üzäge bulıp tora häm räsmi zatlar bu urınnı saylawnıñ şähärneñ uñaylı häm simvolik ähämiyätenä işarä itüen äytä.

Sammit 1776 yılda Bäysezlek deklaratsiyäsenä qul quyılunıñ 250 yıllığın bäyräm itü çaraları belän turı kiläçäk.

AQŞ soñgı tapqır G20 sammitın global finans krizistan soñ 2009nçı yılda Obama idaräse waqıtında Pittsburg şähärendä ütkärgän ide.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us