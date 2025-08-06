Köçle su basu arqasında qotqaru törkemnärenä suğış däräcäsendä wazıyfa birelde.
Hindstan armiyase çärşämbe könne kürelgän afättän soñ yuğalğan distälärçä keşene êzläw öçen êtlar, dronnar häm awır texnika kiterde.
Kim digändä 4 keşe ülde, aralarında 11 ğaskäri dä bulğan yaqınça 100 keşe yuğaldı. Balçıqlı su häm xäräbälärdän toruçı diwar tar taw üzänlegennän asqa taba köç belän aqtı, Uttaraxand vilayätendäge Dharali rayonına bärelde.
Armiya çärşämbe könne belderü yasap: “Östämä xärbi berleklär, êtlär, dronnar, logistik dronnar, êş texnikası h.b. qotqaru êşçänleklären tizlätü öçen töbäkkä cibärelde,” – dide.
Belderüdä keşelärne êvakuaśiyaläw häm töp ixtıyaclar belän darularnı iitü öçen bolaraqlarnıñ da wazıyfa başqaruı citkerelde.
Uttaraxand prem’yerı Puşkar Singh Dhami qotqaru törkemnäreneñ suğış däräcäsendä mobilizaśiyalänüen äytte.
Hindstan mediasında urın alğan video yazmalarda turistik töbäktä sişämbe töştän soñ küp qatlı binalarnı alıp kitkän balçıqlı su dulqınnarınıñ qurqınıç däräcädä kütärelüen kürep bula.
Dulqınnar barlıq binalarnı urınınnan quzğatıp alıp kitte.
Saqlanu ministrı Sanjay Seth sişämbe tönendä “Press Trust of India” agentlığına belderü yasap: “4 keşeneñ ülüe, yaqınça 100 keşeneñ yuğaluı belän bäyle xisaplar aldım,” – dide.
Musson yañğırları köçle itep yawarğa däwam itä.
Armiya: “Däwamlı yawım-töşem arqasında kütärelüçe su däräcälären küzallap, xalıq tağın da biyek urınnarğa küçende,” – dide.
Xökümätneñ meteorologiya belgeçläre çärşämbe könne Uttaraxandtağı barlıq zur yılğalarnıñ qurqınıç däräcä östendä ağuın belderde.
Rayonnıñ zur öleşe balçıq belän qaplanğan, qotqaru törkemnäre qayber urınnarda balçıq tiränlegeneñ 15 metrğa citüen häm qayber binalarnıñ bötenläy yuqqa çığuın äytte.
Ülemgä kiterüçe su basu häm cir şuışular iyun’nän sentäbrğa qadär däwam itüçe musson waqıtında yış küzätelsä dä, belgeçlär klimat üzgäreşe häm şähär tözeleşeneñ bu waqıyğalarnı arttıruın citkerä.
Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışmasına bäyle Dönya meterologiya oyışması uzğan yılnı yasağan belderüendä artqan köçle su basu häm qorılıqlarnıñ klimat üzgäreşeneñ planetanıñ su äyläneşen faraz itep bulmıy torğan xälgä kiterüe arqasında kiläçäkkä qarağan kisätü signalı buluına iğtibarnı cälep itte.
Nepalda urnaşqan Xalıqara tawlarnı komplekslı üsterü üzägennän gidrologiya belgeçe Maniş Şresta su basu töbägendä 24 sägät êçendä belderelgän 270 mm yañğırnıñ çiktän tış waqıyğa bularaq bäyälänüen äytte.
Şresta tawlarda mondıy yawım-töşemnärneñ tigez cirleklärgä kürä tağın da zur täêsir tudıruın belderde.
“Mondıy yawım-töşemnär arta bara, klimat üzgäreşenä bäyle bula ala,” – dide.