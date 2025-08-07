31 yäş’lek Nasiruddinnıñ mäyete Paqıstannıñ Xayber Paxtunxva vilayätendäge Koxistan töbägendä keçeräygän Lady Meadows bozlığı yanında uzğan pänceşämbe könne cirle xalıq tarafınnan tabıldı.
Şäxes tanıqlığı kartoçkası östendä bulğan häm bozılmağan mäyetne 31 iyuldä ber kötüce taba, mäyet şärçämbe könne cirlände.
Nasiruddin öylängän häm ike bala ätise ide.
Ğailäse 1997 yılda awıllarındağı kileşmäwçänlek arqasında qardäşe belän bergä tawlarğa qaçuın häm ber yarıqqa töşüen äytte. Bertuğan qardäşe isän qalğan läkin Nasiruddin tabılmağan ide.
Her taş astın qarağannar
Paqıstanda ber bozlıqnıñ êrüe näticäsendä 28 yıldan soñ mäyete tabılğan Nasituddinnıñ ğailäse ciñel sulap quyuların açıqladı. Märxümneñ bertuğanınıñ ulı Mälik Ubaid “AFP”ğa telefonnan belderü yasap: “Ğailäbez yıllar buyı anı tabu öçen härnärsäne başqardı,” – dide.
Ubaid: “Ätineñ bertuğan abıy häm êneläre, alarnıñ balaları mäyetne tabu öçen küp tapqır bozlıq yaqlarına kittelär läkin annarı waz kiçtelär. Nihayät mäyet tabıldı, bez tınıçlanıp qaldıq,” – dide.
Tizlek belän êrüçe bozlıqlar
Koxistan - Gimalaylarnıñ däwamı bulğan tawlı urın.
Paqıstan - qotıp töbäkläre çitendä dön’yadağı iñ küp bozlıqlar bulğan il. Anda 13 meñnän artıq bozlıq urın ala.
Läkin klimat üzgäreşe arqasında artqan global’ qızular boz massalarınıñ tizlek belän êrüenä kiterä.