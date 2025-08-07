DÖNYA
1 min uqıu
28 yıl êlek yuğalğan keşeneñ mäyete êregän bozlıqta tabıldı
Mäyetne Paqıstannıñ Koxistan töbägendä kötüçe kürep ala
28 yıl êlek yuğalğan keşeneñ mäyete êregän bozlıqta tabıldı
/ AA
13 сәгать элек

31 yäş’lek Nasiruddinnıñ mäyete Paqıstannıñ Xayber Paxtunxva vilayätendäge Koxistan töbägendä keçeräygän Lady Meadows bozlığı yanında uzğan pänceşämbe könne cirle xalıq tarafınnan tabıldı.

Şäxes tanıqlığı kartoçkası östendä bulğan häm bozılmağan mäyetne 31 iyuldä ber kötüce taba, mäyet şärçämbe könne cirlände.

Nasiruddin öylängän häm ike bala ätise ide.

Ğailäse 1997 yılda awıllarındağı kileşmäwçänlek arqasında qardäşe belän bergä tawlarğa qaçuın häm ber yarıqqa töşüen äytte. Bertuğan qardäşe isän qalğan läkin Nasiruddin tabılmağan ide.

Her taş astın qarağannar

Paqıstanda ber bozlıqnıñ êrüe näticäsendä 28 yıldan soñ mäyete tabılğan Nasituddinnıñ ğailäse ciñel sulap quyuların açıqladı. Märxümneñ bertuğanınıñ ulı Mälik Ubaid “AFP”ğa telefonnan belderü yasap: “Ğailäbez yıllar buyı anı tabu öçen härnärsäne başqardı,” – dide.

Täqdim itelä

Ubaid: “Ätineñ bertuğan abıy häm êneläre, alarnıñ balaları mäyetne tabu öçen küp tapqır bozlıq yaqlarına kittelär läkin annarı waz kiçtelär. Nihayät mäyet tabıldı, bez tınıçlanıp qaldıq,” – dide.

Tizlek belän êrüçe bozlıqlar

Koxistan - Gimalaylarnıñ däwamı bulğan tawlı urın.

Paqıstan - qotıp töbäkläre çitendä dön’yadağı iñ küp bozlıqlar bulğan il. Anda 13 meñnän artıq bozlıq urın ala.

Läkin klimat üzgäreşe arqasında artqan global’ qızular boz massalarınıñ tizlek belän êrüenä kiterä.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us