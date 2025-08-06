Rusiyäneñ tışqı êşlär ministrlığı citkergänçä höcüm waqıyğa urınındağı İzrail ğaskäriläreneñ bitaraf qaluı belän oyıştırıldı häm ğaskärilär höcümne buldırmaw öçen bernärsä dä başqarmadı.
Rusiyä yaw astındağı Fälästin cirlärendä qanunsız räweştä tözelgän İzrail bistälärendä yäşäwçelärneñ ber törkem diplomatka höcüm itüen döres dip belderde.
Tışqı êşlär ministrlığı 30 iyul’dä Qodüs yanındağı Giv’at Asaf isemle qanunsız tözelgän İzrail toraq punktı yanında Fälästin milli citäkçelegenä taba baruçı wazıyfada bulğan diplomatik nomerlı ber transport çarasınıñ İzrail tışqı êşlär ministrlığına akkreditaśiyalängän personal taşığan waqıtta ber törkem yähüdneñ höcümenä duçar qaluın açıqladı.
“Transport çarası watıldı. Bu höcüm Rusiyä diplomatlarına yünälgän yanawlar belän bergä oyıştırıldı,” – dip äytelde.
Ministrlık waqıyğanıñ töbäktäge İzrail xärbi personalınıñ höcümçelärneñ agressiv ğamällären buldırmaw öçen êşkä kereşmäwe arqasında ayıruça tınıçsız itüçe häm qabul itelmäslek buluın assızıqladı.
“Bu waqıyğanı 1961 yılğı “Diplomatik mönäsäbätlärgä qarağan Vena kileşüe”n citdi räweştä bozu bularaq bäyälibez. Älege kileşü qalğan xosuslar belän ber rättän çit il missiyaläre milegeneñ qağılğısızlıq prinśibına xörmät kürsätüne, çit il diplomatlarına kiräkle xörmätne kürsätüne häm alarnıñ keşe, bäysezlek häm namuslarına qarağan härtörle höcümne buldırmaw öçen barlıq yaraqlı çaralarnı kürüne mäcbüri qıla,” – dip äytelde.
Ministrlık şulay uq Tel’-Avivdağı Rusiyä ilçelege tarafınnan İzrail citäkçelegenä mäs’älä belän bäyle räsmi protestnıñ citkerelüen assızıqlap: “İzrail tarafınıñ bu wazğıyät’tän yaraşlı näticälär çığaraçağın ömet itäbez,” – dip äytelde.
Rusiyäneñ tışqı êşlär ministrlığı süzçese Mariya Zaxarova Tel’-Avivdağı ilçelekneñ İzrail citäkçelegenä räsmi protest notası täqdim itüen açıqladı.