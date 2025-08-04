DÖNYA
Sudanda xoleradan 80 keşe ülde
2100dän artıq awıru oçrağı kürelde
/ Reuters
4 Август 2025

Sudannıñ Darfur töbägendä xoleradan 80 keşe ülde, 2100dän artıq keşe xastalandı.

Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışmasınıñ gumanitar yärdäm oyışmaları Sudannıñ Tön’yaq Darfur vilayätendä 640 meñnän artıq balanıñ qırıslıq, citärsez tuqlanu häm xolera riskı astında buluı turında kisätte.

“YUNİSEF” yäkşämbe könne belderü yasap, Sudannıñ Darfurğa bäyle 5 vilayätendä 30 iyul’dän soñ xoleradan kim digändä 80 keşeneñ ülüen häm 2100dän artıq awıru oçrağınıñ kürelüen citkerde.

“YUNİSEF”nıñ belderüendä Tön’yaq Darfurnıñ Tavila töbägendä genä 21 iyun’nän soñ 20 keşeneñ xoleradan yaqtı dön’yadan kitüe häm 1180 awıru oçrağınıñ küzätelüe äytelde.

“YUNİSEF”: Biş Darfur vilayätendä barlığı xolera oçrağı sanı 30 iyul’dän soñ yaqınça 2140 buldı, kim digändä 80 ülem terkälde,” – dide.

“YUNİSEF”nıñ Sudan wäkile Şeldon Yett: “Buldırmıy qalına torğan häm ciñel däwalap buluına qaramastan xolera Tavila häm Darfurnıñ qalğan töbäklärendä tizlek belän cäyelep, balalarnıñ ayıruça da iñ keçkenä häm iñ yaqlawsız bulğannarınıñ tormışına yanıy,” – dide.

Yett: “İxtıyacı bulğan balalarğa ireşü öçen kirtälärne beterergä kiräk. Waqıtları yuq,” – dide.

BMO kürsätkeçlärenä kürä 2024 yılnıñ avgustınnan bügengä qadär Sudannıñ 18 vilayätennän 17esendä 94 meñ 170tän artıq xolera oçrağı häm 2370tän artıq ülem terkälde.

