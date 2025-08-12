DÖNYA
"Putin tınıçlıq urınına höcümgä äzerlänä"
Bu turıda Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy belderde
Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy Rusiyä ilbaşı Vladimir Putinnıñ utnı tuqtatu urınına yaña höcümnärgä äzerlänüen citkerde.

Zelenskiy düşämbe kiçen belderü yasap bolay dide: “Ruslarda suğışnı beterü işarätläre kürenmi.”

Ukraina liderı äytüençä küzläw häm xärbi xisaplarğa kürä Putin barı tik Amerika belän ütkäräçäk söyläşüne şäxsi ciñü bularaq täqdim itügä yünälde, annarı isä êlekkegä qaytıp, Ukrainağa şul uq basımnı yasarğa däwam itäçäk.

Zelenskiy şulay uq Rusiyäneñ tınıçlıq urnaştıruğa äzerlänmäwen assızıqlap, xärbi berleklären qabat urnaştıruınıñ yaña höcümgä işarät itüen belderde.

“Berärse tınıçlıq urnaştırırğa äzerlänä ikän, bolarnı yasamas,” – digän ilbaşı Kiyev citäkçelegeneñ suğış mäydanındağı wazğıyät, diplomatiya barışları häm Rusiyäneñ kiläçäkkä qarağan plannarı xaqında berlektäşlärenä mäğlümat birergä däwam itüen citkerde.

Alyaska oçraşuı

Täqdim itelä

AQŞ ilbaşı Tramp uzğan atnada belderü yasap, Ukrainadağı suğışnı beterügä qarağan söyläşülär öçen Putinnı Alyaskada oyıştırılaçaq ber oçraşuda qabul itäçägen äytte.

Awrupa liderları Putinnıñ Tramp belän xezmättäşlek başqarıp, qabul itelmäslek taşlamalar yasattıra alaçağına borçılğanı öçen çärşämbe könne Zelenskiy häm Tramp belän ayırım söyläşü planlaştırıla.

Tramp cir belän almaşularnıñ kiräkle bulaçağın äytte, Zelenskiy isä bu ixtimalnı qırıs räweştä kire qaqtı.

Germaniya kanślerı Fridrix Merś çärşämbe könne Franśiya, Angliya häm qalğan Awrupa liderları belän ber rättän Awrupa berlege häm NATO räsmi zatların sanlı oçraşuğa çaqırdı.

Merśnıñ ofisınnan düşämbe könne yasalğan belderügä kürä törle utırışlardan toraçaq video konferenśiyadä Rusiyägä basımnı arttıru variantları belän ixtimallı tınıçlıq urnaştıru söyläşülärenä xäzerlek häm monıñ belän bäyle cir taläpläre, şulay uq iminlek mäs’äläläre quzğatılaçaq.

