İldä soñğı yıllarnıñ iñ awır cäylärennän bersendä zur urman yanğınnarı belän köräşälär. Ut yalqınnarı 10 meñlägän gektar mäydannı kölgä äyländerde, awıllardan alıp YUNESKOnıñ Dönya mirası urınnarına qadär êvakuaśiyalärgä säbäpçe buldı. Cirle media bu wazğıyätneñ ildä citdi borçu tudıruın belderä.
İspaniyaneñ media oyışması “La Sexta” xäbärenä kürä ilneñ Tirä-yaq moxitnı saqlaw ministrlığı 1 ğıynwar – 3 avgust könnärendä ildä barlığı 39 meñ 155 gektarnıñ yanuın açıqladı. Bu kürsätkeç uzğan yılnıñ şul uq çorı belän çağıştırğanda 9%ka kübräk.
Bıyıl küzätelgän 4735 yanğınnan 3274e ber gektardan keçkenä urında çıqtı, 14e - 500 gektarnı uzğan zur yanğınnar ide.
Orense şähärendä çıqqan yanğın yäkşämbe könne sünderelgänçe yaqınça 300 gektarlık mäydannı yuqqa çığardı. Lugodağı yaqınça 150 gektarlık mäydan yandı. Pontevedrada isä 20 gektar kölgä äylände.
Kastilya-Leon avtonomiyale töbägendä yaqınça 10 yanğın belän köräşälär. Bolardan iñ citdi bulğanı 3 meñ yarım gektardan artıq mäydanğa zıyan saldı häm berniçä awılnıñ üenä säbäpçe buldı. Leondağı yanğında isä yaqınça 800 keşe êvakuaśiyalände yäisä öylärennän çığa almıyça qaldı.
Kadis provinśiyaseneñ Tarifa muniśipalitetında ut yalqınnarı arqasında yaqınça 1500 keşe êvakuaśiyalände, çatırlı lagerlardan 5 meñ tiräse maşina çığarıldı. Yanğın annarı sünderelde.
İyul ayında İspaniyadä yaqınça 26 meñ gektarlık mäydan yandı. Meteorologlar bu cäyne urman yanğınnarındağı artışnıñ şaqtıy vilayättä 40 gradustan artqan êsse hawa, tübän dımlılıq häm köçle cillärdän buluın äytä.
Räsmi zatlar şaqtıy urında yanğın riskı kisätüläreneñ däwam itüen belderä, sünderelgän kebek kürelgän yanğınnarnıñ naçarayğan hawa şartlarında qabat çığa alaçağı mäs’äläsendä kisätä.