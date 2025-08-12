DÖNYA
1 min uqıu
Texastağı qorallı höcümdä 3 keşe ülde
Poliśiya yaralanuçı sanın açıqlamadı
Texastağı qorallı höcümdä 3 keşe ülde
Яңа уку елына әзерлек вакытында, мәктәп кирәк-яраклары сатып алу чорында атышлар булды. / AP
14 сәгать элек

Ostin-Trevis Kauntinıñ aşığıç yärdäm törkemnäre X platformasında 4 xastağa yärdäm kürsätülären yazdı.

Texasnıñ Ostin şähärendäge ber “Target” kibetendä barlıqqa kilgän qorallı höcümdä 3 keşeneñ ülüe, ber şöbhäleneñ qulğa alınuı belderelde.

Ostin poliśiyase düşämbe könne X platformasında waqıyğa urınınıñ haman da aktiv buluın häm tikşerüneñ däwam itüen citkerde.

Poliśiya yaralanuçılar belän bäyle mäğlümat birmäde. Läkin aşığıç yärdäm törkemnäre 4 xastağa yärdäm kürsätülären açıqladı.

Täqdim itelä

Ostin poliśiyase äytüençä şöbhäle şortik häm Gavay törendäge çäçäkle külmäk kigän aq tänle ir-at ide. Poliśiya şulay uq töbäktäge berniçä yulnı yaptı, xalıqnı şöbhäle keşegä yaqınaymasqa kisätte.

Qorallı höcüm yaña uqu yılınnan alda kanśelyariya tovarları satılğan waqıtta oyıştırıldı.

Video yazmalardan kürengänçä kibet avtoparkında şaqtıy poliśiya xezmätkäre häm aşığıç yärdäm törkeme bar.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us