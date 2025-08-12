Ostin-Trevis Kauntinıñ aşığıç yärdäm törkemnäre X platformasında 4 xastağa yärdäm kürsätülären yazdı.
Texasnıñ Ostin şähärendäge ber “Target” kibetendä barlıqqa kilgän qorallı höcümdä 3 keşeneñ ülüe, ber şöbhäleneñ qulğa alınuı belderelde.
Ostin poliśiyase düşämbe könne X platformasında waqıyğa urınınıñ haman da aktiv buluın häm tikşerüneñ däwam itüen citkerde.
Poliśiya yaralanuçılar belän bäyle mäğlümat birmäde. Läkin aşığıç yärdäm törkemnäre 4 xastağa yärdäm kürsätülären açıqladı.
Ostin poliśiyase äytüençä şöbhäle şortik häm Gavay törendäge çäçäkle külmäk kigän aq tänle ir-at ide. Poliśiya şulay uq töbäktäge berniçä yulnı yaptı, xalıqnı şöbhäle keşegä yaqınaymasqa kisätte.
Qorallı höcüm yaña uqu yılınnan alda kanśelyariya tovarları satılğan waqıtta oyıştırıldı.
Video yazmalardan kürengänçä kibet avtoparkında şaqtıy poliśiya xezmätkäre häm aşığıç yärdäm törkeme bar.