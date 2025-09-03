Bu operatsiyä Süriyä xökümät köçläre belän “PKK/YPG” terrorçıları arasında däwam itüçe bäreleşlär fonında buldı. Yakşämbe könne Süriyä armiyäse, xäbär itelgänçä, Xaläp şähäreneñ könçığışında, Tal-Maaz awılı yanında armiyä pozitsiyälärenä ütep kerergä tırışqan törkemgä qarşı qapqın oyıştırğan. Bu bäreleş waqıtında terrorçılar arasında yuğaltular bulğan.

Däwlät xäbär agentlığı SANA, xökümät çığanağına tayanıp, “PKK/YPG” terrorçılarınıñ Um Tina avılında häm Deir Hafer şähärendä urnaşqan törkemnäreneñ Tal-Maazda totqarlanğan äğzalarnı qotqarırğa tırışıp, Süriyä armiyä pozitsiyälären utqa totuın xäbär itte. Bäreleş başta ciñel qorallardan başlansa da, soñınnan awır qorallar häm yaña köçlär belän däwam itkän.

Bu kiyerenkeleklär, 10 mart könne Süriyä ilbaşı Äxmät äl-Şaraa belän “PKK/YPG” citäkçese Färhad Abdi Şahin arasında tözelgän kileşü fonında bara. Bu kileşü tönyaq-könçığış Süriyädäge grajdanlı häm xärbi institutlarnı däwlät kontrolenä kertüne, şul isäptän, çik buyı kiçüläre, aêroportlar häm ênergetika infrastrukturasın da üz êçenä ala. Kileşü Süriyäneñ territorial berdämlegen rasladı, läkin ministrlıq “PKK/YPG”neñ bu kileşüne qat-qat bozuın belderde.

2024 yılnıñ 8 dekabrendä 24 yıl xakimiyättä bulğan rejim citäkçese Bäşär äl-Äsäd wazıyfasınnan çitlätelgännän soñ, Süriyä xökümäte ildä iminlekne torğızu öçen tırışlıqların köçäytte.