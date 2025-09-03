YAÑA SÜRİYÄ
Süriyä “PKK/YPG” terrorçılarına cibärelgän qorallarnı qulğa töşerde
Dimäşq tiräsendäge operaśiyä Süriyäneñ tön’yaq-könçığışında xökümät köçläre belän “YPG/PKK” terrorçıları kergän “SDG” suğışçıları arasındağı bäreleşlär artqan çorda ütkärelde.
Suriä xäkimiäte tormıştağı qorallar, şuña RPG-lar, urta häm yüngel qorallar kire aldılar. (Foto: AA Arxivı) / AA Archive
3 Сентябрь 2025

Süriyä êçke êşlär ministrlığı Dimäşq tiräsendäge awıl cirlegendä qorallar häm patronnar taşuçı yök maşinasın qulğa töşerüen citkerde. Bu yök, xäbär itelgänçä, “YPG/PKK” terror törkeme, başqa iseme belän “SDF”, kontrolendäge töbäklärgä cibärelgän bulğan.

Çärşämbe könne ministrlıq räsmi belderü yasap, êçke iminlek idaräseneñ nıqlı räweştä planlaştırılğan operatsiyä ütkärüen, anda RPG oçırtuçı, başqa urta häm ciñel qorallar konfiskatsiyälänüen xäbär itte. Şulay uq, yök maşinası yörtüçese dä qulğa alınğan.

“Älege êş belän bäyläneşle barlıq qatnaşuçılarnı açıqlaw , alarnı mäxkämägä tapşıru häm qanuni çaralar kürü öçen tikşerülär başlatıldı,” dip östäde ministrlıq belderüendä.

Ministrlıq Süriyä iminlek köçläreneñ ildä totrıqlılıqnı qaqşatu tırışlıqlarına qarşı torırğa äzer buluın häm watandaşlarnı yaqlaw, milli suverenitetnı saqlaw burıçına tuğrı buluın basım yasap äytte.

Terrorçı oyışmalar belän bäreleşlär

Bu operatsiyä Süriyä xökümät köçläre belän “PKK/YPG” terrorçıları arasında däwam itüçe bäreleşlär fonında buldı. Yakşämbe könne Süriyä armiyäse, xäbär itelgänçä, Xaläp şähäreneñ könçığışında, Tal-Maaz awılı yanında armiyä pozitsiyälärenä ütep kerergä tırışqan törkemgä qarşı qapqın oyıştırğan. Bu bäreleş waqıtında terrorçılar arasında yuğaltular bulğan.

Däwlät xäbär agentlığı SANA, xökümät çığanağına tayanıp, “PKK/YPG” terrorçılarınıñ Um Tina avılında häm Deir Hafer şähärendä urnaşqan törkemnäreneñ Tal-Maazda totqarlanğan äğzalarnı qotqarırğa tırışıp, Süriyä armiyä pozitsiyälären utqa totuın xäbär itte. Bäreleş başta ciñel qorallardan başlansa da, soñınnan awır qorallar häm yaña köçlär belän däwam itkän.

Bu kiyerenkeleklär, 10 mart könne Süriyä ilbaşı Äxmät äl-Şaraa belän “PKK/YPG” citäkçese Färhad Abdi Şahin arasında tözelgän kileşü fonında bara. Bu kileşü tönyaq-könçığış Süriyädäge grajdanlı häm xärbi institutlarnı däwlät kontrolenä kertüne, şul isäptän, çik buyı kiçüläre, aêroportlar häm ênergetika infrastrukturasın da üz êçenä ala. Kileşü Süriyäneñ territorial berdämlegen rasladı, läkin ministrlıq “PKK/YPG”neñ bu kileşüne qat-qat bozuın belderde.

2024 yılnıñ 8 dekabrendä 24 yıl xakimiyättä bulğan rejim citäkçese Bäşär äl-Äsäd wazıyfasınnan çitlätelgännän soñ, Süriyä xökümäte ildä iminlekne torğızu öçen tırışlıqların köçäytte.

