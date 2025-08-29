YAÑA SÜRİYÄ
İzrail Kön’yaq Süriyädä köçle hawa häm ciröste höcümnäre başqara
Xärbi reaktiv oçqıçlar Kuneytra belän Dera östendä patrul’dä, Kuneytranıñ awıllarında ciröste köçläre basqınnar oyıştıra.
/ REUTERS
29 Август 2025

İzrailneñ xärbi ğamälläre comğa könne Süriyäneñ kön’yağında köçäyde. İzrail xärbi oçqıçları Kuneytra häm Dera vilayätl’äre östennän oçtı, ciröste köçläre Süriyä cirlärenä kerde.

Süriyäneñ däwlät mediası “Alikhbariah” İzrail xärbi maşinalarınıñ Kuneytranıñ Könçığış Samadaniyah awılına taba baruın häm ber toraq yortqa basqın yasawın xäbär itte.

Waqıyğada ülüçelär bulıp-bulmawı turında älegä mäğ’lümat yuq.

Bu - İzrailneñ Süriyä suverenlığın küp tapqırlar bozğan hawa höcümnäre häm ciröste  operaśiyäläreneñ däwamı.

İzrailneñ soñğı xärbi ğamälläre turındağı xisaplar AQŞnıñ İzrail belän Süriyä arasında iminlek kileşüe täêmin itü öçen tırışlıqların däwam itkän çorda dön’ya kürde.

Bäşar Äsäd dekabr’dä bärep töşerelgännän soñ İzrail Süriyädä xärbi oçqıçlar, raketa sistemaları häm hawa saqlanu qorılmaların da kertep, Süriyä külämendä xärbi maqsatlarğa yözlägän höcüm yasadı.

İzrail, şulay uq, Süriyäneñ Ğolan qalqulıqlarındağı basıp aluın kiñäytep, 1974 nçe yılda Süriyä belän tözelgän kileşüne bozdı häm qoralsızlandırılğan bufer töbäkne qulğa töşerde.

Yaqınça 25 yıl Süriyäneñ liderı bulğan Äsäd dekabr’dä Rusiyägä qaçtı häm 1963 nçe yıldan birle xakimiyättä bulğan “Baas” partiyäse rejimı bette.

 Ğıynwar ayında  Äxmäd äş-Şara citäkçelegendäge yaña  küçeş xökümäte tözelde.

 

