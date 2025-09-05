Süriyä ilbaşı Äxmät äl-Şaraa Süriyä Üseş fondı êşçänlegen başlap cibärde. Ul bu fondnıñ ildä yañadan torğızu êşlären alıp baruda töp çara bulaçağın belderde.
Pänceşämbe könne bu belderü Dimäşq qalasında urnaşqan qalğadä uzğan fondnıñ açılış tantanasında yasaldı, dip xäbär itte Süriyä ğäräp xäbär agentlığı (SANA).
“Bügen bez Süriyä Üseş fondın açıp cibärü turında iğlan itär öçen cıyıldıq. Bu fond aşa bez sezneñ yärdäm aqçaların xäyerle êşlärgä totarğa çaqırabız: êlekkege rejim waqıtında cimerelgännärne qabat tözü häm yandırılğan cirlärne yañadan yäşel, üsüçe däwlätkä äyländerü öçen”, – dip belderde äl-Şaraa üzeneñ çığışında.
“Tüntärelgän rejim bezneñ iqtisadıbıznı cimerde, aqçalarıbıznı taladı, yortlarıbıznı yuq itte häm xalqıbıznı lagerlarğa häm qaçaqlar yäşi torğan urınnarğa sörde. Bügen bez monda yaratqan Süriyäbezneñ cäräxätlären däwalaw, anı üz xalqınıñ yärdäme belän yañadan tözü häm qaçıp kitkännärne üz cirlärenä qaytaru öçen cıyıldıq”, – dip östäde ul.
Äl-Şaraa fondnıñ bik açıq bulaçağın häm strategik proyektlarğa totılğan barlıq aqçalarnıñ tulısınça kürsäteläçägen äytte.
Fond açıp cibärelgännän soñ berniçä minut êçendä xäyriyälär 30 million dollar tiräse cıyıldı, dip xäbär itte “SANA” xäbärçese.
Soñraq däwlät qaramağındağı “Alixbariya TV” kanalı xäyriyä aqçalarınıñ iğlan itelgännän soñ ber säğät eçendä yaqınça 60 million dollarğa citüen xäbär itte.
Süriyäneñ 25 yıl buyı citäkçese bulğan Bäşär äl-Äsad 2024 yılnıñ dekabrendä Rusiyägä qaçtı, häm 1963 yıldan birle xakimiyättä bulğan Baas partiyäse rejimı tämamlandı.
2025 yılnıñ ğinwarında äl-Şaraa citäkçelegendä yaña küçü çorı idaräse tözelde.