İzrail Ğazzädä tağın ber fälästinle jurnalistnı üterde
Xalit al Madhun fälästinlelär gumanitar yärdäm alırğa dip cıyılğan urında xäbär citkergän waqıtta atıp üterelde
24 Август 2025

Fälästinle jurnalistlar hönärçe berlege İzrail köçläreneñ Ğazzäneñ tönyağında ber fälästinle jurnalistnı üterüen açıqladı.  

Ictimağıy oyışma şimbä könne belderü yasap, räsmi Fälästin televideniye kanalında kamerağa töşerüçe bulıp êşlägän Xalit al Madhunnıñ Zikim rayonında İzrail tarafınnan atıp üterelüen äytte.

Äl Madhun fälästinlelär gumanitar yärdäm alu öçen cıyılğan urında xäbär citkerä ide.

Hönärçelär berlege bu cinayätne fälästinle tawışlarnı tuqtatunı maqsat itüçe sistematik kampaniyaneñ ber öleşe bularaq ğayepläde häm Ğazzädäge jurnalistlarnıñ qurqınıçqa qaramastan wazıyfaların başqarırğa däwam itüen assızıqladı.

Töbäkneñ xökümät media ofisına kürä Madhunnıñ üleme belän Ğazzädä 2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär üterelgän fälästinle jurnalist sanı 240ka citte.

Bu ay başında İzrail Ğazzä şähärendäge “Äl Şifa” xastaxanäse yanında ber çatırğa oyıştırğan höcümdä 6 jurnalistnı ütergän ide. Alardan 5ese - “Al Jazeera” xezmätkäre.

Ğazzädäge jurnalistlar xalıqara kisätülärgä qaramastan İzrail höcümnärenä, qulğa alularına häm yanawlarğa küp tapqır duçar qala. Küzätüçelär bu wazğıyätne suğış turında xäbär citkerügä kirtä quyu tırışlığı dip atıy.

2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär İzrail kübese xatın-qız häm balalar bulğan 62 meñ 600 dän artıq fälästinlene üterde. Izrail suğışı qıtlıq belän oçraşqan Ğazzäne xarap itte.

Uzğan noyabr ayında Xalıqara cinayät mäxkämäse İzrail Başministrı Binyamin Netanyahu häm êlekke Saqlanu ministrı Yoav Gallantnı Ğazzädä suğış cinayätläre häm keşelekkä qarşı cinayätläre arqasında qulğa alu orderın birde. Regiondağı suğışı arqasında BMO Xalıqara mäxkämäsendä dä genośidta gäyeplänep İzrailgä qarşı mäxkämä êşe başlatıldı.

