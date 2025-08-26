İrannıñ tışqı êşlär ministrlığı süzçese İsmäğıyl Bekayi: “Diplomatik däräcädäge härtörle yaraqsız häm xaqsız ğamälgä qarşı reakŝiya bulaçaq,” – dide.
İran Awstraliyaneñ Tähran citäkçelegen Sidney häm Melburndağı yähüdlärgä qarşı höcümnärne oyıştıruda ğayepläwennän soñ İran ilçesen deportaŝiyaläwenä cawap qaytaraçağın açıqladı.
İrannıñ tışqı êşlär ministrlığı süzçese İsmäğıyl Bekayi sişämbe könne oyıştırılğan atnalıq matbuğat oçraşuında bolay dip citkerde: “Bezne ğayepläwlären qatğıy räweştä kire qağabız. Diplomatik däräcädäge härtörle yaraqsız häm xaqsız ğamälgä qarşı reakŝiya kürsätäçäkbez”
Awstraliya premyer-ministrı Êntoni Albaniz monnan alda belderü yasap, İrannı 2024 yılnıñ oktäbrendä Sidneynıñ Bondi bistäsendäge ber kafeğa ut törtü häm şul uq yılnıñ dekabr ayında Melburndağı Adass İzrail sinagogasına höcüm oyıştıruda ğayeplägän ide.
İke höcümdä dä yaralanuçı bulmadı.
Awstraliya İran ilçese Äxmät Sadeghine persona non grata itep iğlan itte, üze belän bergä tağın 3 räsmi zatnıñ ildän 7 kön êçendä kitüen boyırdı.
Şulay uq Awstraliya üz ilçesen İrannan çaqırtıp, 1968 yılda açılğan Tährandağı ilçelegen yaptı.
İzrail belän Awstraliya arasındağı mönäsäbätlär premyer-ministr Êntoni Albaniz liderlığındağı üzäk sulçı xökümät 11 avgustta Fälästin däwläten tanuın açıqlağannan soñ naçaraydı.