DÖNYA
1 min uqıu
İran Awstraliyaneñ ilçene deportaŝiyaläwenä cawap qaytaraçaq
Bu xaqta İrannıñ tışqı êşlär ministrlığı süzçese citkerde
İran Awstraliyaneñ ilçene deportaŝiyaläwenä cawap qaytaraçaq
/ AFP
26 Август 2025

İrannıñ tışqı êşlär ministrlığı süzçese İsmäğıyl Bekayi: “Diplomatik däräcädäge härtörle yaraqsız häm xaqsız ğamälgä qarşı reakŝiya bulaçaq,” – dide.

İran Awstraliyaneñ Tähran citäkçelegen Sidney häm Melburndağı yähüdlärgä qarşı höcümnärne oyıştıruda ğayepläwennän soñ İran ilçesen deportaŝiyaläwenä cawap qaytaraçağın açıqladı.

İrannıñ tışqı êşlär ministrlığı süzçese İsmäğıyl Bekayi sişämbe könne oyıştırılğan atnalıq matbuğat oçraşuında bolay dip citkerde: “Bezne ğayepläwlären qatğıy räweştä kire qağabız. Diplomatik däräcädäge härtörle yaraqsız häm xaqsız ğamälgä qarşı reakŝiya kürsätäçäkbez”

Awstraliya premyer-ministrı Êntoni Albaniz monnan alda belderü yasap, İrannı 2024 yılnıñ oktäbrendä Sidneynıñ Bondi bistäsendäge ber kafeğa ut törtü häm şul uq yılnıñ dekabr ayında Melburndağı Adass İzrail sinagogasına höcüm oyıştıruda ğayeplägän ide.

Täqdim itelä

İke höcümdä dä yaralanuçı bulmadı.

Awstraliya İran ilçese Äxmät Sadeghine persona non grata itep iğlan itte, üze belän bergä tağın 3 räsmi zatnıñ ildän 7 kön êçendä kitüen boyırdı.

Şulay uq Awstraliya üz ilçesen İrannan çaqırtıp, 1968 yılda açılğan Tährandağı ilçelegen yaptı.

İzrail belän Awstraliya arasındağı mönäsäbätlär premyer-ministr Êntoni Albaniz liderlığındağı üzäk sulçı xökümät 11 avgustta Fälästin däwläten tanuın açıqlağannan soñ naçaraydı.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us