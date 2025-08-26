İzrail ike il arasındağı mönäsäbätlärneñ kiyerenke xälgä kilüe arqasında Lula da Silvanıñ telänmägän keşe statusın qabat rasladı.

İzrail mediasına kürä Braziliya yaña bilgelänäçäk İzrail ilçesen raslawnı kire qaqtı, bu isä İzrailneñ Latin Amerika ile belän mönäsäbätläreneñ kiyerenke xälgä kilüenä häm Braziliya ilbaşı Luis İnasiu Lula da Silvanıñ persona non grata statusın qabat raslawına kiterde.

Bu täraqqıyät ike il arasındağı diplomatik kizisnı tiränäytte.

Düşämbe könne Lula da Silva Gali Dagannıñ Braziliyağa yaña ilçe bularaq bilgelänüen kire qaqtı häm bu poziŝiya buş qaldı.

“Times of Israel” xäbärenä kürä İzrail tışqı êşlär ministrlığı Braziliya belän mönäsäbätlärneñ tağın da tübän däräcädä alıp barıluın citkerde.

Bolay da kiyerenke bulğan mönäsäbätlär İzrailneñ Ğazzädäge genoŝidı arqasında tağın da naçarayğan ide.