DÖNYA
2 min uqıu
Braziliya yaña İzrail wäkilen kire qaqtı
Tel-Aviv citäkçelege Lulanı persona non grata itep iğlan itte
Braziliya yaña İzrail wäkilen kire qaqtı
/ AP
26 Август 2025

İzrail ike il arasındağı mönäsäbätlärneñ kiyerenke xälgä kilüe arqasında Lula da Silvanıñ telänmägän keşe statusın qabat rasladı.

İzrail mediasına kürä Braziliya yaña bilgelänäçäk İzrail ilçesen raslawnı kire qaqtı, bu isä İzrailneñ Latin Amerika ile belän mönäsäbätläreneñ kiyerenke xälgä kilüenä häm Braziliya ilbaşı Luis İnasiu Lula da Silvanıñ persona non grata statusın qabat raslawına kiterde.

Bu täraqqıyät ike il arasındağı diplomatik kizisnı tiränäytte.

Düşämbe könne Lula da Silva Gali Dagannıñ Braziliyağa yaña ilçe bularaq bilgelänüen kire qaqtı häm bu poziŝiya buş qaldı.

“Times of Israel” xäbärenä kürä İzrail tışqı êşlär ministrlığı Braziliya belän mönäsäbätlärneñ tağın da tübän däräcädä alıp barıluın citkerde.

Bolay da kiyerenke bulğan mönäsäbätlär İzrailneñ Ğazzädäge genoŝidı arqasında tağın da naçarayğan ide.

Täqdim itelä

Braziliya uzğan yılnı Ğazzädäge küpläp üterülär arqasında İzraildäge ilçesen kire çaqırdı häm urınına yaña ilçe bilgelämäde.

Moña cawap bularaq İzrail Lula da Silvanı persona non grata itep iğlan itkän ide.

Silva İzrailneñ Ğazzädäge ğamällären naŝistlarnıqına oxşatıp: “Ğazzädä suğış tügel, genoŝid bara. Anda ğaskärilär suğışmıy bit, İzrail armiyase xatın-qızlar häm balalarnı üterä,” – digän ide.

Düşämbe könne İzrail Lula da Silvanıñ persona non grata statusın qabat rasladı. Braziliya 2023tä İzrailneñ Ğazzädäge genoŝidına qarşı çığıp, Fälästingä teläktäşlegen citkergän ide.

İyul ayında Braziliya Könyaq Afrika İzrailgä qarşı Xalıqara mäxkämädä açqan genoŝid belän bäyle mäxkämä êşendä qatnaşaçağın citkerde.

Braziliya 2010 yılnıñ 5 dekabrendä Fälästinne 1967 yılğı çikläre belän räsmi räweştä tanığan ide.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us