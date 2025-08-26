İzrail ike il arasındağı mönäsäbätlärneñ kiyerenke xälgä kilüe arqasında Lula da Silvanıñ telänmägän keşe statusın qabat rasladı.
İzrail mediasına kürä Braziliya yaña bilgelänäçäk İzrail ilçesen raslawnı kire qaqtı, bu isä İzrailneñ Latin Amerika ile belän mönäsäbätläreneñ kiyerenke xälgä kilüenä häm Braziliya ilbaşı Luis İnasiu Lula da Silvanıñ persona non grata statusın qabat raslawına kiterde.
Bu täraqqıyät ike il arasındağı diplomatik kizisnı tiränäytte.
Düşämbe könne Lula da Silva Gali Dagannıñ Braziliyağa yaña ilçe bularaq bilgelänüen kire qaqtı häm bu poziŝiya buş qaldı.
“Times of Israel” xäbärenä kürä İzrail tışqı êşlär ministrlığı Braziliya belän mönäsäbätlärneñ tağın da tübän däräcädä alıp barıluın citkerde.
Bolay da kiyerenke bulğan mönäsäbätlär İzrailneñ Ğazzädäge genoŝidı arqasında tağın da naçarayğan ide.
Braziliya uzğan yılnı Ğazzädäge küpläp üterülär arqasında İzraildäge ilçesen kire çaqırdı häm urınına yaña ilçe bilgelämäde.
Moña cawap bularaq İzrail Lula da Silvanı persona non grata itep iğlan itkän ide.
Silva İzrailneñ Ğazzädäge ğamällären naŝistlarnıqına oxşatıp: “Ğazzädä suğış tügel, genoŝid bara. Anda ğaskärilär suğışmıy bit, İzrail armiyase xatın-qızlar häm balalarnı üterä,” – digän ide.
Düşämbe könne İzrail Lula da Silvanıñ persona non grata statusın qabat rasladı. Braziliya 2023tä İzrailneñ Ğazzädäge genoŝidına qarşı çığıp, Fälästingä teläktäşlegen citkergän ide.
İyul ayında Braziliya Könyaq Afrika İzrailgä qarşı Xalıqara mäxkämädä açqan genoŝid belän bäyle mäxkämä êşendä qatnaşaçağın citkerde.
Braziliya 2010 yılnıñ 5 dekabrendä Fälästinne 1967 yılğı çikläre belän räsmi räweştä tanığan ide.