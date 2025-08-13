Awstraliya sentäbrdä BMO ğomum şurasında Fälästin däwläten tanırğa äzerlänä. Älege qarar küptän tügel oxşaş adımnı yasağan Böyekbritaniya, Franśiya häm Kanadanıñ totışınnan soñ qabul itelde.
Awstraliya premyerı Albaniz çärşämbe könne belderü yasap, Ğazzädäge keşelärneñ açlıqtan ülüen häm monıñ qatğıy räweştä qabul itelmäslek buluın äytte. Premyer-ministr Ğazzädäge wazğıyättän tuğan borçunı citkerep, İzrail ğamälläreneñ aqlawsız buluın belderde.
Êntoni Albaniz “ABC”ğa birgän intervyuda bolay dide: “İzrail mart ayında yärdämnärgä çikläwlär kertäçägen citkerde häm monıñ näticälären küräbez. Ğazzädä gumanitar fäläkät bar. Aç qaldıru säyäsäte xalıqara xoquqqa turı kilmi.”
“Medianıñ Ğazzägä kerüenä kirtä quyularına qaramastan keşelär här kiç televizorlardan andağı xällärne kürä. Zur qayğı-xäsrät, açlıq, ülem genä tügel, azıq-tölek häm su alırğa tırışqanda üterelgän keşelärne küräbez. 2025 yılda bu qabul itelmäslek,” – dide ul.
Albaniz sişämbe könne yasağan belderüendä İzrailneñ Ğazzädäge ğamälläreneñ ülem, fäqıyrlek häm qırıslıq kebek näticälär tudıruın äytep, monıñ qatğıy räweştä qabul itelmäslek buluın citkerde.
Premyer-ministr düşämbe könne Awstraliyaneñ sentäbr ayında Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışması ğomum şurasında Fälästinne tanıyacağın açıqladı.
İzrail ike millionnan artıq fälästinle yäşägän Ğazzägä 22 ay buyı höcüm itä.
Gumanitar yärdäm oyışmaları häm BMO agentlıkları İzrailneñ 2 aydan artıq yärdämnärgä qomaçawlawı arqasında kiñ qırlı qıtlıq riskı mäs’äläsendä sörän saldı.
Bötendönya sälamätlek saqlaw oyışması 2025 yılnıñ ğıynwarınnan bügengä qadär Ğazzädä citärsez tuqlanu arqasında 148 keşeneñ ülüen açıqladı.
Bötendönya azıq-tölek programması isä avgust ayında belderü yasap, Ğazzädäge açlıq häm citärsez tuqlanu külämeneñ suğış başlanğannan birle iñ yuğarı däräcädä buluı turında kisätte.
Bötendönya azıq-tölek programması beldergänçä xalıqnıñ öçtän ber öleşennän kübräge könnär buyı aç häm 300 meñ bala citdi citärsez tuqlanu riskı astında. Ğazzägä citärle külämdä yärdäm maşinalarınıñ kerüenä röxsät bulmağan öçen wazğıyätneñ tağın da naçarayuın citkerde.