Meñnärçä izraille Könbatış Qodüs häm Tel-Aviv belän bergä şaqtıy şähärdä qamaw astındağı Ğazzädä bulğan totıqlarnıñ irekkä cibärelüe öçen fälästinle törkemnär belän kileşüneñ tözelüen taläp itü maqsatı belän çaralar oyıştırdı.
“Yedioth Ahronoth” gazetına kürä totıq ğailäläre häm alarnı xuplawçılar pänceşämbe könne ministrlar şurası cıyılğan waqıtta Könbatış Qodüstäge İzrail xökümät üzäge yanında çara ütkärde.
Cıyılışta premyer-ministr Netanyaxunıñ Ğazzäne tulısınça yawlaw planı quzğatıldı. Ğomum ştab başlığı Eyal Zamir isä bu plannı strategik tozaq dip atadı.
Xärbi liderlar älege plannı ütäwneñ totıqlarnıñ ülemenä kiterä alaçağı turında kisätte.
Könbatış Qodüstäge protestçılar Ğazzädäge yaqınnarı räsemnären kütärde. Tel-Avivda isä meñnärçä izraille Netanyaxunıñ “Likud” partiyase üzäge yanında cıyıldı, “Xamas” belän kileşüneñ tözelüen soradı.
Xayfa häm Nägävdä dä oxşaş şaralar kürelde. Protestçılar totıqlarnıñ öylärenä qaytuları öçen kileşügä çaqırdı.
Rizasızlıq belderüçelär arasında tarixçı Şaron Kangasa-Koxen “AFP” xäbär agentlığına yasağan belderüendä bolay dide: “Totıqlarnı öygä kiterüneñ berdänber yulı – suğışnı tuqtatu häm totıqlar belän ber rättän Ğazzä xalqı, ğaskärilär, ğailälär häm barıbıznıñ da qayğısın beterü.”
Könbatış Qodüsneñ êlekke mêr urınbasarı Pepe Alalu isä: “Totıqlarnı qotqarırğa tiyeş bez. İzrail äxlağın yuğalttı,” – dide.
Tel-Aviv citäkçelege Ğazzädä 20eseneñ yäşäwe farazlanğan 50 izraille totıqnıñ buluı uylanıla.
Fälästinle häm izraille keşe xoquqların yaqlaw törkemnärenä kürä İzraildä kübese intekterelüçe, aç häm mediśina yärdämen kürä almawçı 10 meñ 800dän artıq fälästinle totıq bar.
“Xamas”, İzrail genośidnı beterep, Ğazzädän tulısınça çigengän oçraqta qulındağı barlıq izraille totıqlarnı beryulı irekkä cibärergä äzer buluın küp tapqır citkerde.
İzrail 2023 yılnıñ oktäbrennän birle Ğazzädä genośid başqara. Fälästinlelär kübese xatın-qız häm balalar bulğan 61 meñnän artıq fälästinleneñ üterelüen belderde.
Fälästinneñ räsmi xäbär agentlığı “WAFA”ğa kürä yaqınça 11 meñ keşeneñ cimerek öylär astında qaluı farazlana.
Läkin belgeçlär äytüençä Ğazzäle räsmi zatlar açıqlağan ülüçelär sanı çınlıqta tağın da yuğarı häm yaqınça 200 meñ çaması.
Genośid qamaw astındağı Ğazzäne xarap itte, zur açlıq krizisına kiterde.
Uzğan noyabrdä Xalıqara cinayät mäxkämäse İzrail premyer-ministrı Netanyaxu häm êlekke saqlanu ministrı Yoav Galant xaqında Ğazzädä başqarılğan suğış cinayätläre häm keşelekkä qarata cinayätlär arqasında qulğa alu qararın çığardı.
İzrail şulay uq Ğazzädäge suğış arqasında Xalıqara mäxkämädä genośid däğwası belän xökemgä tartıla.