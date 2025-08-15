DÖNYA
2 min uqıu
Plastik kerlelek kileşüe aldında kirtälär bar
Jenevadağı söyläşülär tekst ölgese kire qağılğannan soñ comğa könenä qadär kiçekterelde
Plastik kerlelek kileşüe aldında kirtälär bar
/ Reuters
15 Август 2025

Tekst ölgeseneñ küp maqsatı bulğan illär häm neft citeşterüçelär tarafınnan kire qağıluınnan soñ kiçekterelde.

Jenevada däwam itüçe BMOnıñ plastik kerlelek söyläşüläre äzerlängän tekst ölgesen barlıq taraflar kire qaqqannan soñ bügengä bilgelände. Bu täraqqıyät barışnıñ uñışsızlıq riskı astında buluın kürsätä.

Söyläşü başlığı Luis Vayas Valdiviyeso pänceşämbe kiçen 185 il wäkilenä küzdän kiçerelgän tekst östendä kiñäşülärneñ däwam itüen äytep, ğomum şuranı 15 avgustka qadär kiçekterü qararın qabul itte.

5 avgustta başlanğan söyläşülär plastik pıçranu urın alaçaq berençe global kileşü tözüne maqsat itä.

Soñğı tekst 3 yıl häm 5 näticäsez turdan soñ äzerlände.

Läkin tänqıytlärgä duçar qaldı.

“Yuğarı maqsat koaliśiyasen” täşkil itüçe häm köçle çaralar sorawçı illär tekstta plastmassa citeşterüne çikläw, toksik matdälärne êtaplı räweştä beterü häm global maqsatlar bilgeläw yöklämäläreneñ bulmawın äytep, monı barı tik tügenge belän êş itü kileşüe dip atadı.

Neft citeşterüçe Farsı qultığı illäre citäklägän “Oxşaş fikerdä bulğan illär törkeme” isä tekst ölgeseneñ qızıl sızıqnı küpläp uzuın häm kileşü qısasın citärle däräcädä taraytmawın citkerde.

Täqdim itelä

Panama tekstnı “êtärüçe” häm “birelü” dip atadı, Keniya isä maqsatınnan taypıluın açıqladı.

Awrupa berlege üsep kilüçe keçkenä utraw däwlätläre belän Afrika, Latin Amerika häm Kariblärdän toruçı törkemnär belän ayırım cıyılışlar ütkärde.

Analitiklar söyläşülärdä ike sśenariy turında kisätte; xäzerge tekstka oxşağan zäğıyf kileşü yäisä kileşü tözemäw.

“Common Initiative” oyışmasınnan Aleksandar Rankovic: “Naçar sśenariy – illärneñ naçar kileşüne qabul itüe. Tağın da naçarı – bernindi kileşü tözemäw,” – dide.

Bötendönya tabiğatne saqlaw waqıfı illärneñ ministrlarınnan zararlı ximikatlar öçen global tıyular häm êtaplı beterülärne üz êçenä aluçı yaña tekst täqdim itülären soradı.

Waqıftan Zäynäp Sadan bolay dip belderde: “Annarı bu tesktnı tawışqa quyıp, ğamälgä kertergä äzer bulırğa tiyeş alar.”

Plastik tügente global kriziska äylände. 2019-2060 yıllar arasında plastmassa citeşterüneñ 3 tapqırğa artuı kötelä.

Mikroplastiklar iñ biyek tawlardan alıp okeannıñ iñ tirän çoqırlarına häm keşe organizmına qadär ütep kerde.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us