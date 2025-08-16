DÖNYA
2 min uqıu
Ğazzädä tire xastalıqlarında artış küzätelä
Bu xaqta “Şifa” xastaxanäse mödire Möxämmäd Äbu Silmiyyä citkerde
Ğazzädä tire xastalıqlarında artış küzätelä
/ AA
16 Август 2025

Ğazzädä qızular arqasında tire xastalıqlarında artış küzätelä

“Şifa” xastaxanäse mödire İzrail höcümnäre häm yağulıq citeşsezlege arqasında sälamätlek saqlaw xezmätläreneñ özelüen häm gumanitar krizisnıñ könnän-kön naçarayuın belderep, citdi sälamätlek riskları xaqında kisätte.

“Şifa” xastaxanäse mödire Möxämmäd Äbu Silmiyyä pänceşämbe könne belderü yasap, Ğazzädä êsselär arqasında tire xastalıqları oçraqlarınıñ artuın äytte. Mödir cirle mediağa belderü yasap, artqan qızularnıñ häm çista su qıtlığınıñ Ğazzädä här yäştäge keşe sälamätlegen risk astına quyuına basım yasadı.

Şulay uq yağulıq kiterüneñ tuqtap qaluı arqasında xastaxanälärneñ möhim mediśina cihazların êşlätüdä qıyınlıq çigüen citkerde, monıñ xasta häm yaralanuçılar tormışına turıdan yanawın açıqladı.

Täqdim itelä

Sälamätlek saqlaw xezmätkärläre awır şartlarda xezmät kürsätergä däwam itä.

Mödir Äbu Silmiyyä xastaxanälärneñ kritik wazğıyättä buluın häm tormış qotqaruçı cihazlarnıñ êşlämäweneñ fäläkät belän näticälänüen assızıqladı, İzrail armiyaseneñ yortsız qalğan keşelär sıyınğan mäktäplär, xastaxanälär häm çatırlarnı maqsat itep alırğa däwam itüenä dä iğtibarnı cälep itte. Ğazzädäge gumanitar fäläkätneñ könnän-kön tağın da tiränäyüen açıqladı.

İzrail armiyase xalıqara utnı tuqtatu çaqıruların kire qağıp, 2023 yılnıñ oktäbrennän birle Ğazzädä wäxşi suğış başqara. Bu barışta 61 meñ 700dän artıq fälästinlene üterde häm Ğazzäneñ sälamätlek saqlaw sistemasın xarap itte.

Uzğan noyabr ayında Xalıqara cinayät mäxkämäse İzrail Başministrı Binyamin Netanyahu häm êlekke Saqlanu ministrı Yoav Gallantnı Ğazzädä suğış cinayätläre häm keşelekkä qarşı cinayätläre arqasında qulğa alu orderın birde. Regiondağı suğışı arqasında BMO Xalıqara mäxkämäsendä dä genośidta gäyeplänep İzrailgä qarşı mäxkämä êşe başlatıldı.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us