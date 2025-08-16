Ğazzädä qızular arqasında tire xastalıqlarında artış küzätelä
“Şifa” xastaxanäse mödire İzrail höcümnäre häm yağulıq citeşsezlege arqasında sälamätlek saqlaw xezmätläreneñ özelüen häm gumanitar krizisnıñ könnän-kön naçarayuın belderep, citdi sälamätlek riskları xaqında kisätte.
“Şifa” xastaxanäse mödire Möxämmäd Äbu Silmiyyä pänceşämbe könne belderü yasap, Ğazzädä êsselär arqasında tire xastalıqları oçraqlarınıñ artuın äytte. Mödir cirle mediağa belderü yasap, artqan qızularnıñ häm çista su qıtlığınıñ Ğazzädä här yäştäge keşe sälamätlegen risk astına quyuına basım yasadı.
Şulay uq yağulıq kiterüneñ tuqtap qaluı arqasında xastaxanälärneñ möhim mediśina cihazların êşlätüdä qıyınlıq çigüen citkerde, monıñ xasta häm yaralanuçılar tormışına turıdan yanawın açıqladı.
Sälamätlek saqlaw xezmätkärläre awır şartlarda xezmät kürsätergä däwam itä.
Mödir Äbu Silmiyyä xastaxanälärneñ kritik wazğıyättä buluın häm tormış qotqaruçı cihazlarnıñ êşlämäweneñ fäläkät belän näticälänüen assızıqladı, İzrail armiyaseneñ yortsız qalğan keşelär sıyınğan mäktäplär, xastaxanälär häm çatırlarnı maqsat itep alırğa däwam itüenä dä iğtibarnı cälep itte. Ğazzädäge gumanitar fäläkätneñ könnän-kön tağın da tiränäyüen açıqladı.
İzrail armiyase xalıqara utnı tuqtatu çaqıruların kire qağıp, 2023 yılnıñ oktäbrennän birle Ğazzädä wäxşi suğış başqara. Bu barışta 61 meñ 700dän artıq fälästinlene üterde häm Ğazzäneñ sälamätlek saqlaw sistemasın xarap itte.
Uzğan noyabr ayında Xalıqara cinayät mäxkämäse İzrail Başministrı Binyamin Netanyahu häm êlekke Saqlanu ministrı Yoav Gallantnı Ğazzädä suğış cinayätläre häm keşelekkä qarşı cinayätläre arqasında qulğa alu orderın birde. Regiondağı suğışı arqasında BMO Xalıqara mäxkämäsendä dä genośidta gäyeplänep İzrailgä qarşı mäxkämä êşe başlatıldı.