“Jurnalistlarğa Ğazzägä kerü röxsäte birelergä tiyeş”
Bu xaqta AQŞ ilbaşı Donald Tramp belderde
“Jurnalistlarğa Ğazzägä kerü röxsäte birelergä tiyeş”
15 Август 2025

Tramp genośid başqarıluçı Ğazzägä bäysez medianıñ kerü mömkinlege çaqıruların xupladı.

AQŞ liderı jurnalistlarnıñ qamaw astındağı Ğazzägä kerep, gumanitar wazğıyätne urınında kürüe häm citkerüennän qanäğat bulaçağın äytte.

İzrail, genośidnı başlatqan 2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär İzrail armiyase ozata baruınnan tış çit il jurnalistlarınıñ Ğazzägä kerüen tıydı.

Tramp pänceşämbe könne Oval ofista junalistlarğa belderü yasap bolay dide: “Hiçşiksez, monı telim. Jurnalistlarnıñ Ğazzägä kerüe minem öçen bik yaraşlı bulır. Şunı da beläsez, jurnalistlık – bik qurqınıç wazıyfa läkin monı kürergä telim.”

Täqdim itelä

Älege belderüne Tramp, bar dönyada 100dän artıq jurnalist, fotoxäbärçe häm suğış korrespondentı çit il mediasınıñ Ğazzädäge küpläp üterüne bäysez räweştä küzätä aluı öçen şunduq häm kirtäsez ireşü taläbe belän imzalağan ğarizadan soñ yasadı.

Büläk iyäse bulğan suğış fotografı Andre Lion tarafınnan başlatılğan “Xäbär yasaw xaqqı” iniśiativası qısalarında açıqlanğan ğarizağa “Sky News”tan Aleks Krouford, “CNN”nan Kristiana Amanpur häm Klarissa Vord, Mähdi Xäsän häm tanılğan suğış fotoğrafı Don Makkallin kebek global xäbär oyışmalarınnan tanılğan isemnär qul quydı.

İmza quyuçılar İzrailne çit il jurnalistlarınıñ Ğazzägä irekle häm ütä kürenmäle räweştä kerüenä röxsät birergä çaqırıp, suğış başlanğannan birle çit il mediasına kertelgän tıyunıñ cämäğatçelekneñ mäğlümatka ireşü xaqqın bozuın citkerde.

Matbuğat irege törkemnäre häm gumanitar yärdäm oyışmaları İzrailne küp tapqır çikläwlärne beterergä çaqırıp, Ğazzädä bäysez xäbärçe bulmawnıñ dönya cämäğatçelegen çiklängän, ğaskärilär raslağan süzlärgä häm kübese bäreleştä üterelgän äz sandağı cirle jurnalist êşçänleklärenä bäyle qaldıruı mäs’äläsendä kisätte.

