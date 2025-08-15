Qotqaruçılar comğa könne irtük köçle yañğırlar säbäp bulğan su ağımnarınıñ Paqıstannıñ tönyaq-könbatışında täêsirle buluın, kim digändä 15 keşeneñ ülüen häm 17 keşeneñ xäbärsez yuğaluın belderde.
Rescue 1122 Khyber Pakhtunkhwa (KP) yasağan belderüendä köçle yawım-töşem arqasında Bajaur töbägeneñ Tehsil Salarzai öleşendä zur külämle su basunıñ buluın häm bik küp yortnıñ sular astında qaluın citkerde.
Belderüdä xäzergä çaqlı 8 keşeneñ häläq buluı, 4 keşeneñ yaralanuı häm 17 keşeneñ xäbärsez yuğaluı äytelde.
Rescue 1122 töbäk räsmi zatı Amjid Khan: "Yaralanuçılar cirle xastaxanälärgä salınğan bulsa, xäbärsez yuğaluçılar öçen êzläw-qotqaru operaśiyäse alıp barıla”, - dip äytte.
Monnan tış Tübän Dir töbägeneñ Sori Paw öleşendä köçle yañğırdan soñ ber yortnıñ cimerelüe näticäsendä kim digändä 5 keşe ülgän häm 4 keşe yaralanğan.
Başqa ber waqiğada isä KPneñ Mansehra töbägendä ber maşinanıñ sular ağımına êläğüe arqasında 2 keşe ülgän, 1 keşe yaralanğan.
Yaña ülüçelär belän bergä 26nçı iyünnän birle däwam itüçe musson yañğırlarında il külämendä ülüçelär sanı 328gä citkän. Milli afät idaräsenä kürä, 740tan kübräk keşe yaralanğan.
Ülemnärneñ kübese (164) häm 582dän kübräk cäräxätlänü musson yañğırları iñ küp täêsirle bulğan könçığıştağı Päncap vilayätendä terkälde.
Köçle yawım-töşem, KP häm Gigit Balatistan töbägeneñ törle urınnarında ubılmanı barlıqqa kitergän bulsa, räsmilär törle töbäklärdä qamalıp qaluçılarnı êvakuaśiyäläw öçen köräş alıp bara.
İyün ayınnan sentyabrgä xätle däwam itkän musson yañğırları Paqıstan belän bergä Könyaq Aziyädä yış-yış cimerülärgä säbäp bula, fäqät klimat üzgäreşläre soñğı yıllarda bu yañğırlarnıñ aldan äytep bulmıy torğan kötelmägänlegen häm aktivlığın, intensivlığın tağın da arttırdı.