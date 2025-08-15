“TRT” Ğazzädä İzrailneñ ayawsız höcümnäre säbäpçe bulğan cimereklärne töşerde

Tel-Aviv citäkçelege oyıştırğan höcümnär häm alıp barğan açlıq säyäsäte arqasında meñnärçä keşe ülde, yortsız qaldı häm açlıqtan ülde.

Törkiyä teleradiokompaniyase “TRT” İzrailneñ 2023 yılnıñ oktäbrennän birle däwam itüçe köçle höcümnäre waqıtında Ğazzäneñ ni qadär cimerelüen töşerep kürsätte.

Xäbärçe Mücahit Aydämir häm kamerağa töşerüçe Osman Äkän Yordaniyaneñ hawadan yärdäm ırğıtu operaśiyasendä Ğazzäneñ tanıp bulmaslıq soñğı xälen töşerde. İzrail hawadan, cir östennän häm diñgezdän oyıştırğan höcümnär 10 meñlägän keşeneñ ülemenä häm mäxällälärneñ tulısınça xäräbälärgä äylänüenä säbäpçe buldı.

Cirle sälamätlek saqlaw räsmi zatları beldergänçä 2023 yılnıñ 7 oktäbrennän bügengä qadär İzrail höcümnärendä kim digändä 61 meñ 776 fälästinleneñ ğomere özelde, 154 meñ 906 keşe yaralandı. Cimerelgän binalar astında haman da meñnärçä keşeneñ buluı farazlana.

Aylar buyı däwam itüçe qamalış azıq-tölek, çista su, daru häm qalğan töp ixtıyaclarnıñ töbäkkä kerüen citdi räweştä çikläp, gumanitar krizisnı tağın da tiränäytte. Yärdäm oyışmaları qıtlıqqa oxşaş şartlar mäs’äläsendä kisätü yasıy. Xäzergä qadär açlıqtan kim digändä 239 keşeneñ ülüe, bolardan kim digändä 106ısınıñ balalar buluı belderelde.