“TRT” Ğazzädä İzrailneñ ayawsız höcümnäre säbäpçe bulğan cimereklärne töşerde
Tel-Aviv citäkçelege oyıştırğan höcümnär häm alıp barğan açlıq säyäsäte arqasında meñnärçä keşe ülde, yortsız qaldı häm açlıqtan ülde.
Törkiyä teleradiokompaniyase “TRT” İzrailneñ 2023 yılnıñ oktäbrennän birle däwam itüçe köçle höcümnäre waqıtında Ğazzäneñ ni qadär cimerelüen töşerep kürsätte.
Xäbärçe Mücahit Aydämir häm kamerağa töşerüçe Osman Äkän Yordaniyaneñ hawadan yärdäm ırğıtu operaśiyasendä Ğazzäneñ tanıp bulmaslıq soñğı xälen töşerde. İzrail hawadan, cir östennän häm diñgezdän oyıştırğan höcümnär 10 meñlägän keşeneñ ülemenä häm mäxällälärneñ tulısınça xäräbälärgä äylänüenä säbäpçe buldı.
Cirle sälamätlek saqlaw räsmi zatları beldergänçä 2023 yılnıñ 7 oktäbrennän bügengä qadär İzrail höcümnärendä kim digändä 61 meñ 776 fälästinleneñ ğomere özelde, 154 meñ 906 keşe yaralandı. Cimerelgän binalar astında haman da meñnärçä keşeneñ buluı farazlana.
Aylar buyı däwam itüçe qamalış azıq-tölek, çista su, daru häm qalğan töp ixtıyaclarnıñ töbäkkä kerüen citdi räweştä çikläp, gumanitar krizisnı tağın da tiränäytte. Yärdäm oyışmaları qıtlıqqa oxşaş şartlar mäs’äläsendä kisätü yasıy. Xäzergä qadär açlıqtan kim digändä 239 keşeneñ ülüe, bolardan kim digändä 106ısınıñ balalar buluı belderelde.
Soñğı 24 sägättä açlıqtan tağın 4 bala häm ber baliğ keşe yaqtı dönyadan kitte.
Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışması häm gumanitar yärdäm törkemnärenä kürä Ğazzä asqorımasınıñ 88%ı yuqqa çığarıldı.
Töbäktäge 2 million 300 meñ keşeneñ yaqınça 2 millionı yortsız qaldı häm kübese ber tapqırdan artıq küçenep kitärgä mäcbür qaldı.
Yortsız qalğan ğailälär küp keşe sıyınğan mäktäplärdä yäisä waqıtlıça çatrılarda yäşi. Bu urınnarda gigiyena şartları naçar, çista su äz häm xastalıqlar tizlek belän cäyelä.
İzrail köçläre yärdäm taratu häm waqıtlıça sıyınu urınnarın maqsat itep aluda ğayeplänä. Fälästinle räsmi zatlarğa kürä may ayı azağınnan bügengä qadär mondıy urınnarğa oyıştırılğan höcümnärdä kim digändä 1881 keşe ülde, yaqınça 13 meñ 900 keşe yaralandı.
Keşe xoquqların saqlaw oyışmaları häm BMO agentlıkları açlıq häm yärdämsez qaldırunı suğış qoralı bularaq qullanunıñ xalıqara xoquqnı bozu buluın küp tapqır citkerde, Ğazzädäge wazğıyätneñ gumanitar fäläkät buluı turında kisätälär.