Meñnärçä Bangladeş watandaşı miting häm konśertlarğa äzerlänä
5 Август 2025

Bangladeşnıñ waqıtlıça xökümäte baş kütärüneñ faydaların saqlar öçen milli berdämlekkä çaqırdı, mänfäğat’çe berlektäşlärneñ haman da aktiv buluın belderde.

Prem’yer-ministr Şeyx Xasinanıñ wazıyfadan alınuına kitergän ülemle protest çaralarınıñ berençe yıllığında meñnärçä keşeneñ başqala Dakkağa ağıluı kötelä. Kiläçäk keşelär miting, konśertlar häm doğa utırışlarında qatnaşırğa äzerlänä.

Çaralar iqtisadi qıyınlıqlar häm basım belän tuğan xalıqnıñ baş kütärüennän alıp Nobel’ tınıçlıq büläge iyäse Möxämmäd Yunıs liderlığındağı waqıtlıça xökümätkä qadär suzıluçı säyäsi säfärdäge demokratik reforma öçen sxema bularaq täqdim itelgän belderge belän azağına yaqınlaşaçaq.

“Bergäläp berqayçan da zolım bulmağan Bangladeşnı töziyäçäkbez,” – digän Yunıs protest çaraları Xasinanı kürşe il Hindstanğa qaçarğa mäcbür itüennän ber yıldan soñ ğomere özelüçelärne xörmät belän iskä aldı.

Möxämmäd Yunıs artqan êşçe xozursızlığınıñ häm üzgäreşneñ tağın da tiz buluına qarağan basımnar urtasında demokratik citäkçelekkä qaytu öçen tınıçlıq yaqlı, ğadel häm ütä kürenmäle saylawnıñ kiläse yıl başında ütkärelä alınaçağı süzen birde.

Yunıs läkin: “Bärep töşerelgän avtokratlar häm mänfäğat’çe berlektäşlär haman da aktiv,” – diyep, xökümäte säyäsi partiyalär häm cämäğat’çelek belän reforma söyläşülären alıp barğan bu barışta xalıqnıñ baş kütärüe qazanışların saqlaw öçen berdäm bulırğa çaqırdı.

Waqıtlıça xökümätneñ kiñ qırlı reformalar başlatuın beldergän Yunıs iyul’ ayındağı küpläp üterülärdän cawaplı buluçılarnıñ xökemgä tartıluınıñ tizlätelüen dä citkerde.

Poliśiya başqalada wazıyfanı cirenä citkerä, Xasinanıñ tıyılğan “Avami berlege”neñ çaralarnı bozu iniśiativaların buldırmas öçen köbäle transport çaraları belän patrul’gä çıqtı.

Xasina Bangladeş xalqına cibärgän ber xatında prem’yer-ministr wazıyfasınnan kitmäwen äytep bolay dide: “Bu yıllıq ütkängä qaraş yıllığı tügel, tağın da yaqtı kiläçäk öçen çaqıru bulsın. Bangladeş ütkändä dä qıyınlıqlarnı ütkärep cibärde häm qabat ayaqqa basaçaqbız. Tağın da köçle, berdäm häm xalqına çınnan da xezmät kürsätüçe demokratiyane tözü mäs’äläsendä täwäkkäl räweştä.”

Yunıs tarafınnan kön êçendä açıqlanaçaq İyul’ beldergese 2024 yılğı studentlar liderlığındağı baş kütärüne häm avtoritet citäkçelektän demokratiyağa küçüne räsmi räweştä tanıyaçaq.

