Yunıs läkin: “Bärep töşerelgän avtokratlar häm mänfäğat’çe berlektäşlär haman da aktiv,” – diyep, xökümäte säyäsi partiyalär häm cämäğat’çelek belän reforma söyläşülären alıp barğan bu barışta xalıqnıñ baş kütärüe qazanışların saqlaw öçen berdäm bulırğa çaqırdı.

Waqıtlıça xökümätneñ kiñ qırlı reformalar başlatuın beldergän Yunıs iyul’ ayındağı küpläp üterülärdän cawaplı buluçılarnıñ xökemgä tartıluınıñ tizlätelüen dä citkerde.

Poliśiya başqalada wazıyfanı cirenä citkerä, Xasinanıñ tıyılğan “Avami berlege”neñ çaralarnı bozu iniśiativaların buldırmas öçen köbäle transport çaraları belän patrul’gä çıqtı.

Xasina Bangladeş xalqına cibärgän ber xatında prem’yer-ministr wazıyfasınnan kitmäwen äytep bolay dide: “Bu yıllıq ütkängä qaraş yıllığı tügel, tağın da yaqtı kiläçäk öçen çaqıru bulsın. Bangladeş ütkändä dä qıyınlıqlarnı ütkärep cibärde häm qabat ayaqqa basaçaqbız. Tağın da köçle, berdäm häm xalqına çınnan da xezmät kürsätüçe demokratiyane tözü mäs’äläsendä täwäkkäl räweştä.”

Yunıs tarafınnan kön êçendä açıqlanaçaq İyul’ beldergese 2024 yılğı studentlar liderlığındağı baş kütärüne häm avtoritet citäkçelektän demokratiyağa küçüne räsmi räweştä tanıyaçaq.