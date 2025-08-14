İzrail armiyase soñğı 3 köndä Ğazzäneñ Zäytün mäxälläse tirä-yağında 300dän artıq öyne cimerde. Grajdanlılarnı saqlaw oyışması bu wazğıyätne toraq punktlarına belä torıp höcüm dip atadı.
Ğazzädäge grajdanlılarnı saqlaw süzçese Mäxmüt Basal çärşämbe könne belderü yasap, İzrail köçläreneñ Zäytüngä höcümnär oyıştıruın häm ayıruça 5 qatlı yäisä tağın da biyek binalarğa yünalüen äytte.
Basal qullanılğan şartlatqıçlarnıñ tirä-yaqtağı qorılmalarnıñ cimerelüenä kiterüen häm qayber öylärneñ êçlärendä keşelär bulğanda cimerelüen belderep tübändägeçä däwam itte: “Höcümnän alda kisätü yasalmadı häm köçle bombağa totu qotqaru törkemnäreneñ yaralanuçılarğa ireşüenä qomaçawladı.”
Ğazzä üzägendä urnaşqan Zäytün mäxalläse bu küpläp üterü waqıtında küp tapqır İzrail höcümnärenä duçar qaldı.
Soñğı cimereklär fälästinle räsmi zatlar İzrailneñ xärbi bulmağan asqorımanı yuqqa çığaru häm töbäkne buşatu planınıñ ber öleşe dip atağan barışnıñ däwamı bulıp tora.
Grajdanlılarnı saqlaw törkemnäre däwam itüçe bombağa totu arqasında şaqtıy urınğa kerä almawların äytep, xäräbälär astında haman da keşelärneñ bula alaçağın citkerde.
Şahitlar Zäytünnıñ qayber urınnarında barlıq bloklarnıñ cir belän tigezlänüen açıqladı.
İzrailneñ Ğazzädäge genośidı
2023 yılnıñ oktäbrendä başlanğan küpläp üterü cirle sälamätlek saqlaw räsmi zatlarına kürä 61 meñ 700dän artıq fälästinleneñ ülemenä kiterde. Ülüçelärdän yartısı diyärlek – xatın-qızlar häm balalar.
Öylärneñ cimerelüe arqasında 100 meñlägän keşe yortsız qaldı, şaqtıy keşe çatırlarda yäisä zıyan kürgän binalarda yäşärgä mäcbür.
Uzğan noyabr ayında Xalıqara cinayät mäxkämäse İzrail Başministrı Binyamin Netanyahu häm êlekke Saqlanu ministrı Yoav Gallantnı Ğazzädä suğış cinayätläre häm keşelekkä qarşı cinayätläre arqasında qulğa alu orderın birde.
Regiondağı suğışı arqasında BMO Xalıqara mäxkämäsendä dä genośidta gäyeplänep İzrailgä qarşı mäxkämä êşe başlatıldı.
Xalıqara gumanitar yärdäm oyışmaları İzrailneñ Ğazzädäge grajdan milken küp yaqlı cimerüeneñ xalıqara xoquqnı bozuın häm kümäk cäza birüne häm xärbi bulmağan asqorımanı maqsat itep alunı tıyuçı qağıydälärgä qarşı kilüe mäs’äläsendä küp tapqırlar kisätte.