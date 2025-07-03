“TASS” däwlät xäbär agentlığı beldergänçä, Rusiyä saqlanu ministrlığı Rusiyä Diñgez köçläre komandirı urınbasarı general-mayor Mixail Gudkovnıñ Rusiyäneñ Kursk töbägeneñ çik buyı cirlegendä ülüen rasladı.
Primorye gubernatorı Oleg Kojemyako da Rusiyä diñgez köçläre komandirı urınbasarı Mixail Gudkovnıñ Kursk töbägendä häläq buluın monnan alda iğlan itkän ide.
Kojemyako Kursk töbägendä atnakiçen (pänceşämbe könne) häläq buluçılarnıñ ğailäläreneñ, iptäşläreneñ häm qoral yuldaşlarınıñ qayğısın urtaqlaştı.
Kojemyako Gudkovnıñ “ofiśer bularaq wazıyfasın başqarğan çaqta qoral iptäşläre belän bergä” häläq buluın belderde.
Primorye liderı: “Tuğrılıqlı dustıbız häm urtaq iptäşebez Nariman Şixalievneñ dä komandir belän bergä ğomere özelde”, - dip äytte.
“Reuters” xäbär itkänçä, “Telegram”dağı räsmi bulmağan Rusiyä häm Ukraina xärbi kanalları Gudkovnıñ Ukraina çigendäge Kursk töbägendäge Korenevoda komandalıq üzägenä Ukraina oyıştırğan höcümdä 10 ğaskäri belän bergä üterelüen belderde.
Gudkov Ukraina tarafınnan üterelgän iñ yuğarı däräcäle urıs xärbi räsmilärennän berse bularaq terkälde.
Gudkov Ukrainağa qarşı xärbi ğämällärdä kürsätkän batırlığı öçen büläklär alğan häm Kiev tarafınnan “suğış cinayätläre”ndä gäyeplängän ide.
Kremlneñ internet säxifäsendä citkerelgänçä, Rusiyä İlbaşı Vladimir Putin mart ayında Gudkovnı Flotnıñ baş komandir urınbasarı itep bilgelägän ide.
Gudkov Kurskta suğışqan Rusiyäneñ Tın okeanı flotına bäyle diñgez pexotası brigadasın citäkli ide.
Kursknıñ qayber töbäkläre 2024nçe yılnıñ avgust ayında Ukraina köçläreneñ syurpriz höcüme belän basıp alınğan ide. Fäqät Rusiyä bıyıl yıl başında bu töbäklärne kire aluın iğlan itkän ide.