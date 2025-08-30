Ğazzä şähären comğa könne qurqınıç suğış urını itep iğlan itkän İzrail genośid başlağannan birle iñ awır bombağa totulardan bersen başqardı. Höcümnär hawadan, cir öste häm diñgezdän ber ük waqıtta oyıştırıldı.

Fälästinneñ iñ zur üzäge bulğan Ğazzä şähärendä haman da yaqınça ber million fälästinle bar.

Bu höcümnär İzrail bu ay başında raslağan häm Ğazzäne êtaplı räweştä qabat yawlawnı maqsat itüçe plannıñ ber öleşe bularaq çınğa aşırıla. Plannıñ Ğazzä şähärennän başlanuı küzdä totıla. Bu şähärdä töbäk xalqınıñ yartısı diyärlek yäşi.

BMOnıñ Fälästinle qaçaqlarğa yärdäm agentlığı bu höcümnärneñ ber million keşene qabat yortsız qaldıra alaçağı mäs’äläsendä kisätte.