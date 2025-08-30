Fälästinlelärne Ğazzä şähäreneñ tönyaq-könçığışınnan mäcbüri çığaru barışı başlandı. Izraille köçlär tönyaq häm könyaqtan höcümnären arttırıp, mäxällälärne bombağa tota.
Fälästinle ber iminlek çığanağı “Anadolu agentlığı”na belderü yasap, Ğazzä şähäreneñ könçığış rayonnarındağı wazğıyätneñ tiz arada naçarayuın citkerde.
Şul uq çığanaqqa kürä İzrail armiyase könyaq häm tönyaq-könçığış töbäklärendä cimereklärne arttırdı.
“Anadolu agentlığı” xäbärçese isä töbäk xalıqnıñ şähärneñ könbatışına häm könyağına qaçuın açıqladı.
Könyaqtağı äl-Sabra mäxälläseneñ dä bombalanuı äytelä.
Ğazzä şähären comğa könne qurqınıç suğış urını itep iğlan itkän İzrail genośid başlağannan birle iñ awır bombağa totulardan bersen başqardı. Höcümnär hawadan, cir öste häm diñgezdän ber ük waqıtta oyıştırıldı.
Fälästinneñ iñ zur üzäge bulğan Ğazzä şähärendä haman da yaqınça ber million fälästinle bar.
Bu höcümnär İzrail bu ay başında raslağan häm Ğazzäne êtaplı räweştä qabat yawlawnı maqsat itüçe plannıñ ber öleşe bularaq çınğa aşırıla. Plannıñ Ğazzä şähärennän başlanuı küzdä totıla. Bu şähärdä töbäk xalqınıñ yartısı diyärlek yäşi.
BMOnıñ Fälästinle qaçaqlarğa yärdäm agentlığı bu höcümnärneñ ber million keşene qabat yortsız qaldıra alaçağı mäs’äläsendä kisätte.