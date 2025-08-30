DÖNYA
1 min uqıu
Xalıq Izrail höcümnärennän kümäk räweştä qaça
İzrail cirle xalıqnı artilleriya utına tota, şartlatqıç töyälgän dronnar belän höcüm itä
Xalıq Izrail höcümnärennän kümäk räweştä qaça
/ AP
30 Август 2025

Fälästinlelärne Ğazzä şähäreneñ tönyaq-könçığışınnan mäcbüri çığaru barışı başlandı. Izraille köçlär tönyaq häm könyaqtan höcümnären arttırıp, mäxällälärne bombağa tota.

Fälästinle ber iminlek çığanağı “Anadolu agentlığı”na belderü yasap, Ğazzä şähäreneñ könçığış rayonnarındağı wazğıyätneñ tiz arada naçarayuın citkerde.

Şul uq çığanaqqa kürä İzrail armiyase könyaq häm tönyaq-könçığış töbäklärendä cimereklärne arttırdı.

“Anadolu agentlığı” xäbärçese isä töbäk xalıqnıñ şähärneñ könbatışına häm könyağına qaçuın açıqladı.

Könyaqtağı äl-Sabra mäxälläseneñ dä bombalanuı äytelä.

Täqdim itelä

Ğazzä şähären comğa könne qurqınıç suğış urını itep iğlan itkän İzrail genośid başlağannan birle iñ awır bombağa totulardan bersen başqardı. Höcümnär hawadan, cir öste häm diñgezdän ber ük waqıtta oyıştırıldı.

Fälästinneñ iñ zur üzäge bulğan Ğazzä şähärendä haman da yaqınça ber million fälästinle bar.

Bu höcümnär İzrail bu ay başında raslağan häm Ğazzäne êtaplı räweştä qabat yawlawnı maqsat itüçe plannıñ ber öleşe bularaq çınğa aşırıla. Plannıñ Ğazzä şähärennän başlanuı küzdä totıla. Bu şähärdä töbäk xalqınıñ yartısı diyärlek yäşi.

BMOnıñ Fälästinle qaçaqlarğa yärdäm agentlığı bu höcümnärneñ ber million keşene qabat yortsız qaldıra alaçağı mäs’äläsendä kisätte.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us