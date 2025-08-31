DÖNYA
Namibiyädä qurqınıç yul hälakäte
Qazada 12 dän artıq keşeneñ ğomere özelgän
31 Август 2025

Şimbä könne ilneñ urta-kön’yaq töbägendä bulğan yul hälakätendä Namibiya törmä xezmätennän 11 xezmätkär, 1 poliśiya xezmätkäre häm tınıç xalıqtan 2 keşe häläq bulğan.

İlbaşı Netumbo Nandi-Ndaytva beldergänçä, faciğa başqala Vindxuktan 268 kilometr yıraqlıqta, Mariental yanındağı B1 avtoyulında maşinalar bäreleşü näticäsendä kilep çıqqan.

Netumbo Nandi-Ndaytva:
"Yörägem yaqınnarın yuğaltqan ğailälär belän, xezmättäşlären yuğaltqan Namibiya törmä xezmäte häm Namibiya poliśiya oyışması äğ’zaları belän. Bu yuğaltunıñ tiränlegen añlatu öçen süzlär citmi”,- dip beldergän.

Qazada 6 keşese bulğan poliśiya mikroavtobusı belän 13 keşe utırğan Namibiya törmä xezmäte maşinası bäreleşä.  

Poliśiya mikroavtobusındağı keşelärneñ 5 ese poliśiya xezmätkäre, 1 se tınıç xalıqtan bula.

Yul hälakätendä awır yaralanğan 3 keşe xastaxänädä däwalana.

